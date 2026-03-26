Η Αθήνα πλημμύρισε χθες από χρώματα, μουσική και συγκίνηση, καθώς χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν το κέντρο για να παρακολουθήσουν τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Η εθνική επέτειος γιορτάστηκε με λαμπρότητα, ενώ η ατμόσφαιρα στην πόλη θύμιζε μεγάλο πανηγύρι, με πλήθος εκδηλώσεων και μουσικών δράσεων να συνοδεύουν τον εορτασμό.

Στην Πλατεία Συντάγματος συνεχίστηκε η πλέον καθιερωμένη παράδοση των τελευταίων ετών. Μετά το τέλος της παρέλασης, η περιοχή μετατράπηκε σε ένα αυθόρμητο γλέντι, όπου πολίτες κάθε ηλικίας χόρεψαν και τραγούδησαν, δίνοντας έναν ξεχωριστό παλμό στη γιορτή.

Την παράσταση έκλεψε η χορευτική ομάδα του Αλέξανδρου Μούσουλου, η οποία συμμετείχε για τέταρτη συνεχή χρονιά στις εκδηλώσεις. Περίπου 120 χορευτές παρουσίασαν παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς, όπως το χασάπικο και το ζεϊμπέκικο, ξεσηκώνοντας το κοινό που είχε συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ένα ζεϊμπέκικο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας σχεδόν 1 εκατομμύριο προβολές στο TikTok μέσα σε λίγες ώρες. Πρωταγωνιστής του βίντεο είναι ο νεαρός Μάνθος, μέλος της ομάδας, ο οποίος εντυπωσίασε με τον χορό του στην πλατεία.

Το βίντεο, που ανέβασε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό, έχει ήδη ξεπεράσει τις 900.000 προβολές και συγκεντρώνει περισσότερα από 100.000 likes και 1.600 σχόλια. Το στιγμιότυπο έχει γίνει αντικείμενο θαυμασμού και σχολιασμού, αναδεικνύοντας τον αυθορμητισμό και το πάθος του χορευτή.

Τη δική του ξεχωριστή στιγμή είχε και ο επικεφαλής της ομάδας, Αλέξανδρος Μούσουλος, ο οποίος χόρεψε επίσης ζεϊμπέκικο, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους και ολοκληρώνοντας με συγκινητικό τρόπο τη γιορτινή ημέρα.