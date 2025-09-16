Σοκ και ανησυχία επικρατούν στην τοπική κοινωνία της Λάρισας έπειτα από τη σύλληψη ενός 13χρονου μαθητή με την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας.

Ο ανήλικος φέρεται να χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να επεξεργαστεί φωτογραφία ενός μικρότερου παιδιού, μόλις 11 ετών, και στη συνέχεια να διακινήσει το παράνομο υλικό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σοκαριστικό περιστατικό αποκαλύφθηκε την Κυριακή, όταν ο μαθητής της Α’ Γυμνασίου, ο οποίος διαμένει σε περιοχή της Αγιάς, συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία. Κατόπιν, του ασκήθηκε δίωξη για δημιουργία και διανομή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων με τη χρήση AI. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, ο 13χρονος φέρεται να επεξεργάστηκε φωτογραφία ενός 11χρονου συμμαθητή του, δημιουργώντας υλικό όπου απεικονίζεται γυμνό παιδικό σώμα σε ανάρμοστη σκηνή. Σύμφωνα με την καταγγελία των γονέων του θύματος στην Αστυνομία, το παραποιημένο και επεξεργασμένο βίντεο διανεμήθηκε από τον 13χρονο σε κλειστή ομάδα κοινωνικής δικτύωσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω διάδοσής του στο διαδίκτυο.

Ο ανήλικος μαθητής αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Τρίτη, ενώπιον της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, έχοντας λάβει σχετική προθεσμία τη Δευτέρα.