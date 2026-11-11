Ένας μήνας απομένει για την ανάδειξη του “Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027” και η κριτική επιτροπή του θεσμού ανακοίνωσε τη λίστα με τα 10 μοντέλα που προκρίνονται στην τελική φάση, από τα 46 συνολικά υποψήφια μοντέλα που λανσαρίστηκαν το τελευταίο 12μηνο στη χώρα μας. Ο μεγάλος νικητής θα αναδειχθεί σε ειδική εκδήλωση στις 14 Δεκεμβρίου, με τον μοναδικό, ανεξάρτητο δημοσιογραφικό θεσμό αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

Το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα βρέθηκε, για ακόμα μια φορά, να αναδεικνύει το “top-10” της τελικής φάσης του θεσμού, τα δέκα μοντέλα που με την πρόκρισή τους έχουν ήδη κερδίσει μία σημαντική διάκριση, αυτή του ΦΙΝΑΛΙΣΤ. Οι δέκα λοιπόν φετινοί φιναλίστ είναι με αλφαβητική σειρά οι εξής:

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Aion UT Cupra Raval Geely Starray EM-i Jaecoo 5 Kia EV2 Nissan Micra Renault Clio Renault Twingo Skoda Epiq Volkswagen ID. Polo

Στα μοντέλα αυτά, που επελέγησαν εν μέσω σκληρού φέτος ανταγωνισμού μεταξύ των 46 εντελώς νέων μοντέλων τα οποία άρχισαν να διατίθενται στη χώρα μας το τελευταίο δωδεκάμηνο, εκπροσωπείται ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών κίνησης. Είναι όμως χαρακτηριστικό – σημείο των καιρών – πως τα επτά από αυτά είναι διαθέσιμα αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (Aion UT, Cupra Raval, Kia EV2, Nissan Micra, Renault Twingo, Skoda Epiq, Volkswagen ID. Polo), ένα αποκλειστικά ως plug-in hybrid (Geely Starray EM-i), ένα και ως πλήρως υβριδικό, και ως αμιγώς ηλεκτρικό (Jaecoo 5), ενώ ένα διατίθεται είτε με κινητήρα βενζίνης, είτε διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG), είτε ως πλήρως υβριδικό (Renault Clio).