Η διαδικασία υποβολής ενδέχεται να ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο λόγω του τεράστιου όγκου των αιτήσεων για τις 1.000 εγκεκριμένες θέσεις του προγράμματος

Ανταπόκριση πέραν των προσδοκιών καταγράφει το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στην ελληνική περιφέρεια, καθώς ήδη 4.800 νοικοκυριά έχουν υποβάλει αίτηση για να λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε τα εντυπωσιακά στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν τη μεγάλη ανάγκη των πολιτών για αποκέντρωση, αλλά και τη δυναμική των οικονομικών κινήτρων που θεσπίζονται για την τόνωση της ελληνικής υπαίθρου.

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«Το ενδιαφέρον των πολιτών ξεπερνά κάθε προσδοκία και μας γεμίζει αισιοδοξία για την αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας», σημειώνει η υπουργός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Πώς θα καταβληθεί η ενίσχυση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που θα επιλέξουν να μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε επιλέξιμες περιοχές της χώρας. Η νέα τους στέγη μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή ακόμη και παραχωρημένη από συγγενή έως και δευτέρου βαθμού.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν τόσο οι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας όσο και οι Έλληνες του εξωτερικού, καθώς και νέοι απόφοιτοι πανεπιστημίων (μετά την 1η Ιανουαρίου 2025) που επιλέγουν να παραμείνουν και να εργαστούν στις περιοχές όπου ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους.

Η οικονομική ενίσχυση, που ανέρχεται συνολικά στα 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις για τη διευκόλυνση των δικαιούχων κατά το κρίσιμο στάδιο της εγκατάστασής τους. Η πρώτη δόση, ύψους 5.000 ευρώ, πιστώνεται αμέσως μετά την οριστική έγκριση της ηλεκτρονικής αίτησης, ενώ η δεύτερη δόση, επίσης ύψους 5.000 ευρώ, χορηγείται μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης διαμονής στην περιοχή μετεγκατάστασης.

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Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr, στην εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των 1.000 εγκεκριμένων νοικοκυριών ή το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028. Δεδομένου, ωστόσο, του τεράστιου όγκου των αιτήσεων που ήδη εκκρεμούν, η διαδικασία υποβολής ενδέχεται να ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Οι περιοχές της πρώτης φάσης

Στην τρέχουσα φάση του προγράμματος, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν για τη νέα τους ζωή έντεκα συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες της χώρας, οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από τη δημογραφική συρρίκνωση. Οι περιοχές αυτές εντοπίζονται κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, περιλαμβάνοντας

την Ευρυτανία στη Στερεά Ελλάδα,

τα Ιωάννινα και τη Θεσπρωτία στην Ήπειρο, καθώς και

τις περιφερειακές ενότητες του Κιλκίς,

της Φλώρινας,

της Καστοριάς,

των Γρεβενών,

της Κοζάνης,

της Πέλλας,

της Δράμας και

των Σερρών στη Μακεδονία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, ο επόμενος κύκλος του προγράμματος θα εστιάσει αποκλειστικά στη στήριξη των μικρών ακριτικών νησιών του Αιγαίου.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του μόνιμου πληθυσμού τους, όπως οι Οινούσσες, η Κάσος, το Καστελλόριζο, η Τήλος, οι Φούρνοι Ικαρίας, οι Λειψοί, η Σίκινος, η Σύμη και η Χάλκη, προσφέροντας μια σημαντική ανάσα ζωής σε κρίσιμα σημεία της ελληνικής επικράτειας.