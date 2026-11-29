Σύμφωνα με τον πρόεδρο του οργανισμού, Κώστα Γιαννόπουλο, υπήρχαν ήδη καταγγελίες για την ανήλικη από το 2020 και το 2024

Η υπόθεση της 15χρονης στο Αγρίνιο προκαλεί σοκ, ενώ σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι, οι δύο γονείς της 15χρονης κοπέλας καθώς και οι συλληφθέντες, τους οποίους υπέδειξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις σημερινές απολογίες οι κατηγορούμενοι αναμένεται να αρνηθούν την όποια εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή. Το ίδιο θα κάνει και ο πατέρας της 15χρονης, ο οποίος μάλιστα θα ισχυριστεί ότι δε γνώριζε το παραμικρό, ότι δεν ήταν στο σπίτι και δεν ήξερε τίποτα για τις καταγγελίες που κάνει η κόρη του.

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Παράλληλα, ο πατέρας θα ζητήσει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και θα ζητήσει επίσης και έρευνα και αξιοποίηση κάποιων καμερών ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί καταγγελίες για τη συγκεκριμένη υπόθεση από το 2020 και το 2024. Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες η 15χρονη βρήκε το θάρρος με την παρότρυνση ενός 47χρονου να καταγγείλει στις Αρχές τον εφιάλτη που ζούσε.

Ο πατέρας του μίλησε στο MEGA Non Stop.

«Εμείς δεν κρυβόμαστε. Το κοριτσάκι αυτό γνωρίστηκε τώρα τελευταία με τον γιο μου σε ένα φιλικό σπίτι. Έκανε όμως και παρέα με μια κοπελίτσα εδώ. Είναι η ανιψιά μας. Ήταν συμμαθήτριες. Ερχόταν στο σπίτι λοιπόν εδώ και το ταΐζαμε. Η κοπέλα στον γιο μου αν είχε εμπιστοσύνη, καλά έκανε και είχε γιατί δεν της έκανε κακό, δεν ήθελε ποτέ να της κάνει κακό. Ο γιος μου έκανε ένα καλό και μάλιστα του είπα μπράβο. Άμα σου είπε η κοπέλα ότι έκλαιγε και δεν έχει πού αλλού να πάει και πήρε το Χαμόγελο του Παιδιού. Και εκεί πέρα θα βγάλουμε την άκρη στα δικαστήρια. Σας λέω ότι ήταν σε ένα σπίτι εδώ πέρα καθημερινά με μια φίλη και βρισκόταν κάθε μέρα εδώ. Έχει έρθει εδώ και στο σπίτι μας και μάλιστα εγώ την κοπελίτσα δεν της έχω μιλήσει ποτέ. Δεν είπα ούτε ένα γεια. Πήγε η γυναίκα μου εδώ, της πήγε φαγητό, το λυπόταν το κοριτσάκι; Μόνο αυτός είναι ο λόγος. Αν υπήρχε κάτι άλλο, εάν εμείς θέλαμε να καλύψουμε κάτι άλλο, είχαμε τον τρόπο να μην υπάρχει κάτι τέτοιο. Και η ίδια η κοπέλα έχει δώσει κατάθεση. Ποιος πατέρας θα ήταν αυτός που θα έβλεπε να κάνει μια κίνηση το παιδί του να σώσει έναν άνθρωπο και δεν θα την επιθυμούσε».

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Ο Κώστας Γιαννόπουλος στο «MEGA Non Stop»

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, περιέγραψε πώς ξεκίνησε η κινητοποίηση για την 15χρονη, επισημαίνοντας ότι στις 21 Νοεμβρίου ένας ενήλικος κάλεσε τον οργανισμό μαζί με το κορίτσι, το οποίο περιέγραψε όσα φέρεται να βίωνε.

«Ζητήσαμε να μιλήσει η ψυχολόγος με το παιδί, προκειμένου να το ενθαρρύνει να μιλήσει στις Αρχές, να καταθέσει όλα αυτά τη φρίκη που ζούσε. Δεν ήθελε, φοβόταν, ήταν τρομοκρατημένη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι την επόμενη ημέρα υπήρξε νέα κινητοποίηση, ενώ το «Χαμόγελο» επικοινώνησε με τον αστυνομικό διευθυντή της περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανήλικη θα απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες με ασφάλεια.

Όπως είπε, η ψυχολόγος κατάφερε τελικά, μέσα από μια διαδικασία υποστήριξης και φροντίδας, να την πείσει να μιλήσει, ενώ η κατάθεσή της έγινε παρουσία αστυνομικών και ψυχολόγου του οργανισμού.

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Ο κ. Γιαννόπουλος αποκάλυψε ότι, ανατρέχοντας στα αρχεία τους, διαπίστωσαν πως υπήρχε καταγγελία ήδη από το 2020, ενώ ακολούθησε και δεύτερη το 2024.

«Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και το κάνουμε. Στέλνουμε στον αρμόδιο εισαγγελέα», τόνισε, εξηγώντας ωστόσο ότι στη συνέχεια η διαδικασία περνά στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου, η οποία καλείται να διενεργήσει έρευνα.

Ωστόσο, είπε ότι οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και δεν διαθέτουν το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό για να διαχειριστούν τόσο σύνθετες υποθέσεις.

«Η παιδική προστασία δεν είναι αυτή τη στιγμή θωρακισμένη», είπε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι τέτοιες υποθέσεις κινδυνεύουν να επαναληφθούν όσο δεν υπάρχει ουσιαστική υποστήριξη των παιδιών.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα το 48% των συνολικά περίπου 170.000 επικοινωνιών που δέχεται ο οργανισμός αφορά παιδιά που ζητούν βοήθεια για σοβαρά προβλήματα, ακόμη και για σκέψεις αυτοκτονίας ή κακοποίηση.

«Φτάσαμε σε σημείο τα παιδιά τα ίδια να τηλεφωνούν και να ζητάνε βοήθεια και να προσπαθούμε να τα πλαισιώσουμε προκειμένου να τα στηρίξουμε», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως το «Χαμόγελο του Παιδιού» μπορεί να στηρίζει και να παρεμβαίνει, αλλά «πρέπει να λειτουργούν οι θεσμοί».