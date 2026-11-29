Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι επτά συλληφθέντες για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 15χρονης στο Αγρίνιο, που φέρεται να ξεκίνησε όταν το παιδί ήταν 8–9 ετών, με τις Αρχές να ερευνούν ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων και να δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε τρεις σημειώσεις που εντοπίστηκαν στο τετράδιό της.

Ο αδελφός της μητέρας της ανήλικης που κατηγορείται για μαστροπεία, μιλώντας στην εκπομπή Mega Non Stop, δήλωσε: Σήμερα το πρωί το έμαθα. Δεν είχαμε πολλές επαφές. Εγώ σπίτι μου, αυτή σπίτι της. Δεν περίμενα να φτάσει σε αυτό το σημείο. Σε εμένα φερόταν μια χαρά».

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Η υπόθεση σε χωριό κοντά στο Αγρίνιο αποκαλύφθηκε όταν η 15χρονη ζήτησε τη βοήθεια συγχωριανού της λέγοντάς του «πάρτε με από αυτό το σπίτι, υποφέρω» και κατήγγειλε ότι οι γονείς της την εξέδιδαν έναντι αμοιβών της τάξης των 10–15 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στους αστυνομικούς, η 48χρονη μητέρα της κανόνιζε συναντήσεις με άνδρες σε γνώση του πατέρα της και τη συνόδευε, ενώ όταν οι συναντήσεις γίνονταν σε μεγαλύτερη απόσταση, τη μεταφορά αναλάμβανε ένας 45χρονος, επίσης μεταξύ των συλληφθέντων, τον οποίο η ανήλικη καταγγέλλει και για σεξουαλική κακοποίηση, ενώ οι γονείς της φέρεται να ασκούσαν σε βάρος της συστηματική σωματική βία για να την εξαναγκάζουν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο πατέρας της 15χρονης, που αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης είχε συλληφθεί το 2020 για ενδοοικογενειακή βία μετά από καταγγελία της συζύγου του, μένοντας στη φυλακή περίπου έναν χρόνο, ενώ συνελήφθη εκ νέου για το ίδιο αδίκημα σε βάρος της τον Σεπτέμβριο του 2025, όπως επιβεβαίωσε στο ίδιο μέσο και η γιαγιά της ανήλικης.

Στο χωριό οι μαρτυρίες για την οικογένεια, που αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, διίστανται: φίλη της οικογένειας δήλωσε ότι δεν μπορεί να πιστέψει όσα αποδίδονται στη μητέρα, κάνοντας λόγο για μια φτωχή και ευγενική γυναίκα που βοηθούσε σύζυγο ατόμου με αναπηρία και πρόσεχε το παιδί της, ενώ κάτοικοι και γείτονες μιλώντας στο Mega έκαναν λόγο για κακοποίηση του κοριτσιού από μικρή ηλικία, για νυχτερινές μετακινήσεις του μόνου του και για ανησυχίες γύρω από τη συμπεριφορά των γονέων.