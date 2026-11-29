Οι αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις, η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΝΔ και η διαδρομή προς την έξοδο από το κυβερνητικό σχήμα

Μόλις 15 ημέρες κράτησε η παρουσία του Βαγγέλη Λιάκου στο κυβερνητικό σχήμα, με την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών να έρχεται έπειτα από μια περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης, με φόντο τις αποκαλύψεις για απευθείας αναθέσεις σε επιχειρήσεις των δύο αδελφών του και τις διαδοχικές αποστάσεις που εκφράστηκαν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Η υπόθεση, η οποία εξελίχθηκε σε σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, προκάλεσε αναταράξεις και στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Παρά την αρχική υπερασπιστική γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου, με το επιχείρημα ότι δεν υφίσταται οικογενειακή ευθύνη, η πίεση προς τον υφυπουργό εντεινόταν, ενώ το ζήτημα των συγγενικών συμβάσεων παρέμενε στην επικαιρότητα.

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Οι απευθείας αναθέσεις και το πολιτικό βάρος της υπόθεσης

Η υπόθεση άρχισε να αποκτά ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις μετά τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για συμβάσεις που φέρονται να είχαν αναλάβει επιχειρήσεις των δύο αδελφών του Βαγγέλη Λιάκου από δήμους και δημοτικούς φορείς.

Το λογιστικό γραφείο της αδελφής του, Ελένης Λιάκου, φέρεται να είχε λάβει απευθείας αναθέσεις ύψους περίπου 1,14 εκατ. ευρώ από έξι δήμους και δημοτικούς φορείς από το 2019 έως σήμερα, για υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης και συναφείς εργασίες.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρέθηκαν και συμβάσεις της δεύτερης αδελφής του, Ισιδώρας Λιάκου, η οποία φέρεται να είχε συνάψει 13 συμβάσεις απευθείας ανάθεσης, συνολικού ύψους 256.694 ευρώ, με δήμους, μεταξύ των οποίων οι Σπέτσες, η Αίγινα, η Θήρα και ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου. Οι συμβάσεις αφορούσαν υπηρεσίες συμβούλου επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης και τουριστικής ανάπτυξης.

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Το συνολικό ύψος των συμβάσεων που έχουν αναφερθεί δημοσιογραφικά για τις επιχειρήσεις των δύο αδελφών ξεπερνά το 1,4 εκατ. ευρώ, με την κυβέρνηση, από την πλευρά της, να επιμένει ότι δεν υπάρχει ζήτημα οικογενειακής ευθύνης.

Η κυβερνητική γραμμή και οι δημόσιες αποστάσεις

Από τις πρώτες ημέρες της υπόθεσης, το Μέγαρο Μαξίμου επιχείρησε να διαχωρίσει τις επαγγελματικές δραστηριότητες των συγγενών του υφυπουργού από την πολιτική του ιδιότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε αναγνωρίσει, ωστόσο, την ανάγκη να υπάρξει δέσμευση ότι δεν θα αναληφθούν νέες συμβάσεις στο μέλλον, ενώ η υπόθεση εξακολουθούσε να προκαλεί πολιτική συζήτηση.

Την ίδια στιγμή, ο Βαγγέλης Λιάκος είχε περάσει στην αντεπίθεση, κάνοντας λόγο για προσπάθεια πολιτικής εξόντωσής του, με προεκλογική στόχευση, και δηλώνοντας ότι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για όσα θεωρεί ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα.

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Ωστόσο, η πολιτική πίεση δεν περιορίστηκε στην αντιπολίτευση. Στο εσωτερικό της ΝΔ, αρκετοί βουλευτές και υπουργοί πήραν αποστάσεις από την υπόθεση και τους χειρισμούς του υφυπουργού, με ορισμένες τοποθετήσεις να αφήνουν σαφώς να εννοηθεί ότι θα έπρεπε να διευκολύνει την κυβέρνηση με την αποχώρησή του.

Ο Φίλιππος Φόρτωμας δήλωσε ότι θεωρεί πως ο Βαγγέλης Λιάκος πρέπει να διευκολύνει την κυβέρνηση, ενώ ο Άγγελος Συρίγος ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο ίδιος θα είχε παραιτηθεί. Παράλληλα, δημόσιες τοποθετήσεις έγιναν και από υπουργούς, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης, εντείνοντας την αίσθηση ότι ο υφυπουργός είχε πλέον περιορισμένη πολιτική στήριξη.

Το «ψαλίδισμα» αρμοδιοτήτων και το ραντεβού με τον πρωθυπουργό

Ένα από τα στοιχεία που αποτύπωναν την επιβάρυνση του κλίματος ήταν και ο περιορισμός των αρμοδιοτήτων του στο υπουργείο Εσωτερικών. Παρότι είχε ορκιστεί υφυπουργός με αντικείμενο που συνδεόταν με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τελικά δεν του ανατέθηκαν οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες, σε μια εξέλιξη που προκάλεσε πολιτικά σχόλια και επικρίσεις από την αντιπολίτευση.

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Το Σάββατο, πριν από τη δημοσιοποίηση της παραίτησής του, ο Βαγγέλης Λιάκος συναντήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες των tanea.gr, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάρτηση με την οποία ο υφυπουργός ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κυβέρνηση.

Η αποχώρησή του δεν αναμένεται να μεταβάλει την κυβερνητική θέση περί μη απόδοσης οικογενειακής ευθύνης, ενώ ο πρωθυπουργός αναμένεται να προχωρήσει στην ανακοίνωση του αντικαταστάτη του στο υπουργείο Εσωτερικών.

Η παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου ήρθε τελικά έπειτα από ένα διάστημα κατά το οποίο η υπόθεση είχε μετατραπεί σε πολιτικό βάρος για την κυβέρνηση, με τις αποστάσεις στο εσωτερικό της ΝΔ, τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και τη διαρκή δημοσιότητα γύρω από τις συγγενικές συμβάσεις να διαμορφώνουν ένα ολοένα πιο πιεστικό περιβάλλον για τον ίδιο.