Η δημοφιλής ερμηνεύτρια επιβεβαίωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πως το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη περιλαμβάνει προετοιμασίες για «New music»

Την πιο λαμπερή και ανανεωμένη εκδοχή της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Άννα Βίσση, δημοσιεύοντας πριν από λίγες ώρες νέα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από τη Νέα Υόρκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, η οποία αγαπά τις αλλαγές και δεν διστάζει να πειραματίζεται με την εικόνα της, υιοθέτησε ένα άκρως κολακευτικό και νεανικό hair look που ταιριάζει απόλυτα στη ροκ αλλά και κομψή προσωπικότητά της.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανέβασε σε Instagram Stories, η Άννα διατήρησε το χαρακτηριστικό, φωτεινό ξανθό χρώμα και το ίσιο μήκος της, προσθέτοντας όμως πλούσιες, ανάλαφρες αφέλειες (fringe) που πέφτουν απαλά πάνω από τα φρύδια και πλαισιώνουν αρμονικά το πρόσωπό της. Το αποτέλεσμα προσδίδει φρεσκάδα, κίνηση και έναν διακριτικό παριζιάνικο αέρα στο συνολικό της στυλ.

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«New music… Old friend!»

Πίσω από αυτή τη νέα hair μεταμόρφωση βρίσκεται, για ακόμη μία φορά, ο στενός της συνεργάτης και διεθνούς φήμης hairstylist, Πάνος Παπανδριανός, ο οποίος επιμελείται συχνά τις εμφανίσεις της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο πρώτο στιγμιότυπο, η τραγουδίστρια ποζάρει καθισμένη σε έναν κόκκινο καναπέ, φορώντας ένα total black σύνολο με ζιβάγκο και μαύρα μποτάκια, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με τη λεζάντα «Still romantic…».

Ωστόσο, το δεύτερο στιγμιότυπο από τη συνάντησή τους έκρυβε και μια ευχάριστη είδηση για τους θαυμαστές της. Σε ένα ζεστό, βραδινό σκηνικό με φόντο τα φώτα της Νέας Υόρκης, η Άννα Βίσση απαθανατίζεται να γελά αυθόρμητα δίπλα στον Πάνο Παπανδριανό, γράφοντας χαρακτηριστικά: «New music… Old friend!». Με αυτή τη φράση επιβεβαίωσε πως το ταξίδι της στην αμερικανική μητρόπολη δεν συνδυάζεται μόνο με στιγμές χαλάρωσης και ανανέωσης, αλλά και με πυρετώδεις προετοιμασίες για τα επόμενα δισκογραφικά της βήματα.





Πηγή: Hello