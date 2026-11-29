Ο ηθοποιός αποκάλυψε στους New York Times ότι έχει κάνει ψυχοθεραπεία για το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του προκειμένου να διαχειριστεί το πένθος

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά συνέντευξη στους New York Times, ο Πέδρο Πασκάλ μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του, Βερόνικα Πασκάλ Ουρέτα, η οποία αυτοκτόνησε το 2000, αλλά και για τη δική του μάχη με την ψυχική υγεία, αποκαλύπτοντας ότι έχει αναζητήσει βοήθεια και έχει κάνει ψυχοθεραπεία για μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του.

Ο 51χρονος ηθοποιός, ο οποίος ήταν 24 ετών όταν έχασε τη μητέρα του, συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, καθώς αναφέρθηκε στον πόνο που βίωσε η ίδια στη ζωή της και στη δική του προσπάθεια να κατανοήσει όσα συνέβησαν.

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Ο πρωταγωνιστής του The Last of Us περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η μητέρα του, η οποία είχε φύγει από τη Χιλή σε νεαρή ηλικία, αναγκάστηκε να ζήσει σε μια ξένη χώρα και μεγάλωσε εκεί τα δύο παιδιά της. Όταν εκείνη επέστρεψε τελικά στη Χιλή, ο ίδιος βρισκόταν στις ΗΠΑ, προσπαθώντας να καθιερωθεί στον χώρο της υποκριτικής, ενώ ανησυχούσε όλο και περισσότερο για την κατάστασή της.

«Υπήρχαν χρόνια πριν από αυτό, κατά τα οποία ένιωθα ότι κινδύνευε. Και αυτός ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μου», ανέφερε στους New York Times, περιγράφοντας την απόσταση που τους χώριζε και την αγωνία του να εξασφαλίσει μια δουλειά που θα του επέτρεπε να τη φέρει κοντά του, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ήμασταν χωρισμένοι από ολόκληρες ηπείρους και προσπαθούσα απεγνωσμένα να βρω δουλειά. Να εξασφαλίσω έναν ρόλο σε τηλεοπτική σειρά που θα μου επέτρεπε να πληρώσω για να έρθει η μητέρα μου και να ζήσει μαζί μου στις ΗΠΑ», είπε χαρακτηριστικά.

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Ο ηθοποιός μίλησε με τρυφερότητα για τη μητέρα του, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο που, παρά τις σύνθετες και δύσκολες συνθήκες της ζωής του, υπήρξε μια καλή μητέρα.

«Έκανε παιδιά πολύ, πολύ μικρή, αλλά ήταν καλή μητέρα», σημείωσε.

«Ξέρω ακριβώς πώς είναι να νιώθεις έτσι» – Η δική του μάχη και η ψυχοθεραπεία

Όταν η συζήτηση στράφηκε στο βάρος που μπορεί να αφήσουν στον άνθρωπο το πένθος και η συναισθηματική οδύνη, ο Πέδρο Πασκάλ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Μιλώντας για τον πόνο που βίωσε η μητέρα του, αναγνώρισε ότι έχει και ο ίδιος προσωπική εμπειρία από δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις.

Stop what you’re doing and watch this video of Pedro Pascal so candidly speaking about struggles mental health. https://t.co/qoXjdLBSD8 — Star Wars Holocron (@sw_holocron) November 29, 2026

«Δεν έχω τίποτα άλλο παρά συμπόνια γι’ αυτό, αλλά και το καταλαβαίνω. Ξέρω ακριβώς πώς είναι να νιώθεις έτσι. Και αυτό που έχω κάνει είναι να ζητήσω βοήθεια», ανέφερε.

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Ο ηθοποιός αποκάλυψε, επίσης, ότι έχει κάνει ψυχοθεραπεία για το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του, με διαλείμματα, ενώ συνεχίζει να διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι εμπειρίες της παιδικής του ηλικίας τον έχουν επηρεάσει.

«Κάνω θεραπεία για το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής μου, κατά διαστήματα. Νιώθεις ότι έχεις κάνει μεγάλη πρόοδο και, στη συνέχεια, κάνεις αρκετές φορές βήματα πίσω. Όλα αυτά δεν ακολουθούν μια γραμμική πορεία», είπε.

Ο Πασκάλ αναφέρθηκε και στις πρώτες εμπειρίες της ζωής του. Όταν ήταν ακόμη βρέφος, οι γονείς του αναγκάστηκαν να κρυφτούν, εν μέσω της πολιτικής αναταραχής στη Χιλή. Ο ίδιος και η μεγαλύτερη αδελφή του έμειναν υπό τη φροντίδα συγγενών και χωρίστηκαν από τους γονείς τους για έξι μήνες. Στη συνέχεια, η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο Σαν Αντόνιο του Τέξας και αργότερα μετακόμισε στη Νότια Καλιφόρνια.

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Ο ηθοποιός έχει αναζητήσει τη βοήθεια ειδικών και για μακροχρόνιες δυσκολίες στον ύπνο, ενώ έχει συζητήσει μαζί τους και τον αντίκτυπο που μπορεί να είχε πάνω του ο πρώιμος αποχωρισμός από τη μητέρα του.

Γιατί υιοθέτησε το επώνυμο της μητέρας του

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απόφασή του να χρησιμοποιεί επαγγελματικά το επώνυμο της μητέρας του. Το πραγματικό του όνομα είναι Χοσέ Πέδρο Μπαλμασέδα Πασκάλ και, όπως εξήγησε, η απόφαση να υιοθετήσει το επώνυμο αυτό συνδέθηκε με την απώλειά της, αλλά και με την αγωνία του να καταφέρει να σταθεί επαγγελματικά στον χώρο της υποκριτικής.

«Δεν άρχισα να αλλάζω το όνομά μου παρά μόνο μετά τον θάνατο της μητέρας μου, γιατί ένιωθα τόσο απελπισμένος. Πρώτον, ήθελα το επώνυμό της και, δεύτερον, βρισκόμουν σε τόσο βαθύ πένθος, ενώ η εξασφάλιση δουλειάς θα έδινε νόημα στη ζωή μου», εξήγησε.

Μετά τον θάνατό της, επέστρεψε στη θεατρική κοινότητα της Νέας Υόρκης, όπου είχε βρει ένα περιβάλλον που τον στήριξε. Όταν ο δημοσιογράφος της συνέντευξης επισήμανε ότι η υποκριτική και οι τέχνες ενδεχομένως τον βοήθησαν να σταθεί ξανά στα πόδια του, ο Πασκάλ συμφώνησε.

«Χωρίς καμία αμφιβολία. Με έσωσαν όταν ήμουν νέος. Με έσωσαν και ως παιδί», είπε.