Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Ρέτσος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς, αν και αντιμετώπιζε ενοχλήσεις από το ματς με την Μίλαν, δήλωσε ετοιμοπόλεμος

Με τις λύσεις να αυξάνονται για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Άρη για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ένα από τα πιο σημαντικά ματς της σεζόν δίνει το απόγευμα της Κυριακής (19:00) ο Ολυμπιακός που κοντράρεται με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο χαρακτηρισμός αιτιολογείται από το -4 που βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι ερυθρόλευκοι συγκριτικά με την κορυφή, αλλά και από το γεγονός πως οι κιτρινόμαυροι παραμένουν αήττητοι την φετινή σεζόν στο γήπεδο τους.

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Δεν είναι τυχαίο εξάλλου πως το ματς με την Μίλαν ξεχάστηκε από το βράδυ της Πέμπτης και όλη η προσοχή στράφηκε στη μάχη της Θεσσαλονίκης.

Εκεί ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν μπορεί ξανά να υπολογίζει στους τραυματίες Έσε, Πουέρτα, Τσικίνιο, Μπέιλι και Ελ Κααμπί, ωστόσο οι λύσεις αυξάνονται με την διαθεσιμότητα των εκτός ευρωπαϊκής λίστας Σιπιόνι, Ρόκα και Μουαντιλμαντζί. Στα θετικά και το γεγονός πως βρίσκεται στην αποστολή ο Ρέτσος, καθώς ο αρχηγός του Ολυμπιακού αντιμετώπιζε ενοχλήσεις από το ματς με την Μίλαν, ωστόσο αντιλαμβανόμενος πλήρως την σημασία του αγώνα δήλωσε ετοιμοπόλεμος.

Σε ότι αφορά τα πλάνα του Βάσκου τεχνικού για την ενδεκάδα, αναμένεται να επιστρέψει σε σχήμα με τετράδα στην άμυνα, τον Ορτέγκα στην εστία και τους Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα, Τικνιζάν μπροστά του. Στη μεσαία γραμμή ο Σιπιόνι δίπλα στον Φρόιλερ, ενώ φαβορί για το «10» είναι ο Σα.

Ο Φορτούνης με τον Ρόκα θα βρίσκονται πιθανότατα στα φτερά της επίθεσης και ο Μουαντιλμαντζί στην κορυφή. Από κει και πέρα ο Αλγουαθίλ έχει ετοιμάσει την ομάδα για ένα ματς με όλα τα χαρακτηριστικά ενός ντέρμπι και έχει ζητήσει να δει την εικόνα που είχαν οι παίκτες του για μια ώρα κόντρα στην Μίλαν, σε ολόκληρο το ματς με τον Άρη.