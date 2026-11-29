Οι 3.333 τελικοί δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί από τον φορέα υλοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων

Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες μπορούν έως και αύριο Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 να υποβάλουν αιτήσεις για το «Achaia Pass 2026». Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας και στην οικονομική και κοινωνική στήριξη των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2025. Υλοποιείται με τη συνεργασία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το πρόγραμμα αφορά δύο προορισμούς (Achaia Pass A και Achaia Pass B) και υλοποιείται σε δύο χρονικές φάσεις (Φάση 1: Δεκέμβριος 2026 – Ιανουάριος 2027 και Φάση 2: Μάρτιος – Απρίλιος 2027). Στο πλαίσιο της δράσης, συνολικά 3.333 δικαιούχοι θα λάβουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα αξίας 150 ευρώ, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές, έως και την τελευταία ημέρα της φάσης για την οποία θα επιλεγούν.

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Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να εκδοθούν:

1.667 κάρτες των 150 ευρώ για το Achaia Pass A (1η φάση: 834, 2η φάση: 833) και

1.666 κάρτες των 150 ευρώ για το Achaia Pass B (1η φάση: 833, 2η φάση: 833).

Οι προορισμοί της δράσης αφορούν στις περιοχές:

Achaia Pass A: Δήμος Πατρέων

Achaia Pass B: Δήμος Δυτικής Αχαΐας, Δήμος Ερυμάνθου

Σημειώνεται ότι η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής, χιλιάδες πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί από τον φορέα υλοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 680.000 ευρώ και προβλέπει τη διάθεση 3.333 καρτών αξίας 150 ευρώ, ως οικονομικό κίνητρο για την επίσκεψη των επιλέξιμων περιοχών και την ενίσχυση της τοπικής τουριστικής και ευρύτερης οικονομικής δραστηριότητας κατά τους επόμενους μήνες.

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Αίτηση για το «Αchaia Pass 2026» μπορούν να υποβάλλουν όσοι:

Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025

Δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους κύρια κατοικία σε Δήμο που περιλαμβάνεται στον προορισμό, για τον οποίο υποβάλλουν αίτηση, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025 και

Δεν είναι δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο:

του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 ή 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως του εάν κάνουν τελικά χρήση των σχετικών παροχών, και

συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι απλή και πραγματοποιείται τόσο ηλεκτρονικά, όσο και μέσω ΚΕΠ. Για την ηλεκτρονική υποβολή, ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται μόνο τους κωδικούς του στο Taxisnet και την επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ειδικότερα:

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο TaxisΝet.

Καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι εφόσον ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης.

Επιλέγει τον προορισμό της προτίμησής του, μεταξύ Achaia Pass A και Achaia Pass B, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί (Φάση 1: Δεκέμβριος 2026 – Ιανουάριος 2027, Φάση 2: Μάρτιος – Απρίλιος 2027). Κάθε πολίτης μπορεί να δηλώσει έναν μόνο προορισμό και μία ή περισσότερες φάσεις, ωστόσο μπορεί να κληρωθεί για μία μόνο φάση.

Τέλος, επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της κάρτας και δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις κατηγορίες μη επιλέξιμων δικαιούχων της δράσης. Στη συνέχεια, επιλέγει «Υποβολή» για να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας θα εκκινήσει για τη Φάση 1 αμέσως μετά την κλήρωση και για τη Φάση 2 έως και δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξή της. Μετά την έκδοσή της, το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τον δικαιούχο με μήνυμα στο κινητό (SMS) και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για τη διαδικασία ενεργοποίησης της κάρτας.

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Για την αποθήκευση και χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει την τεχνολογία NFC (ανέπαφων συναλλαγών). Επισημαίνεται, ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν επιτρέπεται η ανάκληση της αίτησης ή η δημιουργία νέας.

Το «Achaia Pass 2026» υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030.