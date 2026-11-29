Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 10 μποφόρ, προκαλώντας ακυρώσεις σε σειρά δρομολογίων σε Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας σήμερα, Κυριακή 29 Nοεμβρίου, καθώς οι θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προκαλώντας σειρά ακυρώσεων και τροποποιήσεων στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Η σταδιακή ενίσχυση των ανέμων δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, με τα λιμάνια της Αττικής να επηρεάζονται κυρίως από το απόγευμα:

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Τα πρωινά δρομολόγια από Πειραιά εκτελούνται κανονικά, ωστόσο από το απόγευμα ακυρώνονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Νήσος Ρόδος» (18:00) για Κω και Ρόδο και «Διαγόρας» (20:00) για Χίο και Μυτιλήνη. Προβλήματα καταγράφονται και στις συνδέσεις με τον Αργοσαρωνικό, όπου δεν εκτελέστηκε το πρώτο πρωινό δρομολόγιο, ενώ αρκετά υδροπτέρυγα παραμένουν δεμένα.

Στην Ραφήνα κανονικά πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, όμως λόγω της επιδείνωσης του καιρού ακυρώνονται τα απογευματινά δρομολόγια των πλοίων «Fast Ferries Άνδρος» (16:45) και «Superstar» (18:00) με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Στο λιμάνι του Λαυρίου από το μεσημέρι και μετά, τα δρομολόγια θα εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ποιες άλλες ακτοπλοϊκές γραμμές παραμένουν κλειστές

Δεμένα παραμένουν τα πλοία και δεν εκτελούνται δρομολόγια στις γραμμές Βόλου – Σποράδων, Καβάλας – Πρίνου Θάσου, Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου και Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα τουριστικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν ακυρώσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.