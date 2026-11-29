Με τέσσερις αλλαγές στη δωδεκάδα της λόγω τραυματισμών θα παραταχθεί η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία βρίσκεται στο 4-5 και χρειάζεται το 3/3 για να ελπίζει

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται πλέον η Εθνική Ελλάδας, η οποία δοκιμάζεται την Κυριακή (29/11) απέναντι στην Ισπανία, στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, για τα προκριματικά του Mundobasket 2027. Η ήττα από τη Γεωργία στην Αθήνα περιόρισε σημαντικά τα περιθώρια της «γαλανόλευκης», που καλείται να αντιδράσει άμεσα απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους του ομίλου, προκειμένου να διατηρήσει τις πιθανότητές της για παρουσία στην τελική φάση.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη προέρχεται από ένα ιδιαίτερα επώδυνο αποτέλεσμα, καθώς ηττήθηκε με 92-88 στην παράταση από τη Γεωργία στο Telekom Center Athens. Η Εθνική είχε φτάσει κοντά σε μια πολύ σημαντική νίκη, όμως δεν κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμά της στα τελευταία λεπτά και γνώρισε την ήττα, η οποία την έφερε στο ρεκόρ 4-5.

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Η κατάσταση στον όμιλο έχει πλέον δυσκολέψει αισθητά. Η Ισπανία, η Γεωργία και η Ουκρανία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, με έξι νίκες η καθεμία, ενώ ακολουθεί η Πορτογαλία με ρεκόρ 5-4. Η Ελλάδα ισοβαθμεί με το Μαυροβούνιο στο 4-5 και βρίσκεται στην πέμπτη θέση, γνωρίζοντας πως δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τα δικά της αποτελέσματα.

Για να διατηρήσει τις ελπίδες της, η Εθνική χρειάζεται να κάνει το 3/3 στα εναπομείναντα παιχνίδια, απέναντι σε Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία, ενώ παράλληλα θα χρειαστεί ευνοϊκά αποτελέσματα από τους ανταγωνιστές της. Συνεπώς, η αναμέτρηση στη Γαλικία αποκτά χαρακτήρα τελικού, καθώς μια νέα ήττα θα κάνει ακόμη δυσκολότερη την προσπάθεια για πρόκριση.

Η Ισπανία έρχεται από ευρεία νίκη και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό

Η Ισπανία θα υποδεχθεί την ελληνική ομάδα με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς στην προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση του Μαυροβουνίου, με 93-62. Το αποτέλεσμα αυτό την ανέβασε στο 6-3 και της έδωσε σημαντική ώθηση στη μάχη για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Στον πάγκο των Ισπανών βρίσκεται ο Τσους Ματέο, ο οποίος έχει συμπεριλάβει στις επιλογές του τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού. Ο φόργουορντ γνωρίζει καλά το ελληνικό μπάσκετ και αποτελεί μία από τις σημαντικές επιλογές της ισπανικής ομάδας για το συγκεκριμένο παράθυρο των προκριματικών.

Η Ελλάδα, πάντως, έχει ήδη δείξει πως μπορεί να κοιτάξει στα μάτια την αντίπαλό της. Στην προηγούμενη συνάντηση των δύο ομάδων, στις 31 Αυγούστου, η Εθνική είχε επικρατήσει με 108-106 στην παράταση, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Εκείνο το αποτέλεσμα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την προσπάθεια της ομάδας του Σπανούλη, η οποία θα επιδιώξει να επαναλάβει την εμφάνισή της, αυτή τη φορά μακριά από την έδρα της.

Οι απουσίες και οι αλλαγές στη δωδεκάδα της Εθνικής

Ο Σπανούλης θα χρειαστεί να διαχειριστεί και τα αγωνιστικά προβλήματα που προέκυψαν μετά την αναμέτρηση με τη Γεωργία. Οι Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο και Νίκος Χουγκάζ έμειναν εκτός δωδεκάδας λόγω τραυματισμών, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι.

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Στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού προστέθηκαν οι Νάσος Μπαζίνας, Μανώλης Χατζηδάκης, Νίκος Περσίδης και Νίκος Πλώτας. Στη δωδεκάδα βρίσκονται ακόμη οι Κώστας Παπανικολάου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Μιχάλης Λούντζης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης και Αλέξανδρος Νικολαΐδης.

Η παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ και του αρχηγού Κώστα Παπανικολάου αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια τόσο απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση. Η Εθνική χρειάζεται λύσεις στην επίθεση, αλλά και μεγαλύτερη διάρκεια και καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία, ώστε να διεκδικήσει μέχρι τέλους το αποτέλεσμα που έχει ανάγκη.

Το τζάμπολ του Ισπανία – Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (29/11) στις 19:00, στο Multiusos Fonte do Sar του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.