Το συνολικό μήκος του δικτύου προστασίας ξεπερνά πλέον τα 2.200 χιλιόμετρα, ενώ το βάρος του χιονιού προκαλεί καθιζήσεις που απαιτούν διαρκείς παρεμβάσεις

Εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από δυστοπική ταινία καταγράφονται στους δρόμους κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία, καθώς ο χειμώνας και οι χιονοπτώσεις μεταμορφώνουν τα προστατευτικά δίχτυα κατά των drones σε απόκοσμα, λευκά τούνελ.

Εδώ και μήνες, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν στήσει χιλιάδες χιλιόμετρα ειδικών πλεγμάτων πάνω από κρίσιμες οδικές αρτηρίες κοντά στο μέτωπο, με το δίκτυο να ξεπερνά πλέον τα 2.200 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, προκειμένου να αναχαιτίζουν τα ρωσικά FPV drones πριν πλήξουν στρατιωτικά οχήματα, ασθενοφόρα και αυτοκίνητα αμάχων.

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🇺🇦Ukraine’s frontline roads are covered in anti-drone nets and in winter they just become these eerie white tunnels. Snow piles on the mesh until it looks like you’re driving under a frozen ceiling. Winter warfare is something else. Writer: Bri https://t.co/AhIuQvLPE1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 29, 2026

Με την έλευση του χειμώνα, όμως, το τοπίο έχει αλλάξει δραματικά. Το χιόνι συσσωρεύεται πάνω στο πλέγμα, καλύπτοντας πλήρως την κατασκευή και δημιουργώντας την αίσθηση ότι τα οχήματα κινούνται κάτω από μια «παγωμένη οροφή». Βίντεο και μαρτυρίες από το μέτωπο κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας τη σκληρή πραγματικότητα του χειμερινού πολέμου.

Πέρα από το απόκοσμο θέαμα, οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν και νέες επιχειρησιακές προκλήσεις: σε ορισμένες περιοχές, όπως στο Χάρκοβο, το βάρος του υγρού χιονιού προκάλεσε καθιζήσεις και ζημιές στα δίχτυα, αναγκάζοντας τα συνεργεία οδοποιίας και τις στρατιωτικές μονάδες να προχωρούν σε διαρκείς παρεμβάσεις ώστε να παραμένουν ανοιχτές και ασφαλείς οι οδοί ανεφοδιασμού.