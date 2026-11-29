Στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Άρη συμπεριλήφθηκε ο Παναγιώτης Ρέτσος παρά τις ενοχλήσεις που αντιμετώπισε στο αριστερό γόνατο

Με τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται την Κυριακή (29/11) η 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στη Θεσσαλονίκη και στο μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να συνεχίσουν την προσπάθειά τους για την κορυφή, γνωρίζοντας πως τους περιμένει μια απαιτητική εκτός έδρας δοκιμασία στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Παράλληλα, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα του Ατρομήτου, ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο, ενώ η βραδιά κλείνει με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

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Άρης – Ολυμπιακός: Για το διπλό στη Θεσσαλονίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Στο «Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης», ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στις 19:00. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 26 βαθμούς, τέσσερις πίσω από τον Παναθηναϊκό, και θέλει να φύγει με τους τρεις βαθμούς από μια έδρα που παραδοσιακά αποτελεί απαιτητικό προορισμό.

Οι Πειραιώτες προέρχονται από την εντυπωσιακή νίκη με 6-2 επί του Ηρακλή στο πρωτάθλημα, ενώ μεσοβδόμαδα αντιμετώπισαν τη Μίλαν για το Europa League.

Σημαντική εξέλιξη για τον Αλγουαθίλ αποτελεί η παρουσία του Παναγιώτη Ρέτσου στην αποστολή, παρά τις ενοχλήσεις που αντιμετώπισε στο αριστερό γόνατο. Επιστρέφουν επίσης οι Σιπιόνι, Μάριους, Κλέιτον και Ρόκα, οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο ευρωπαϊκό παιχνίδι λόγω της μη συμπερίληψής τους στη λίστα. Αντίθετα, εκτός παραμένουν οι τραυματίες Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο.

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Απέναντί του, ο Άρης θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα τον διατηρήσει κοντά στις πρώτες θέσεις. Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στην πέμπτη θέση με 22 βαθμούς, ισόβαθμοι με τον ΠΑΟΚ, και προέρχονται από εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Ο Μάνου Γκαρθία προπονήθηκε κανονικά ενόψει της αναμέτρησης, ο Ούρος Ράτσιτς συνέχισε τη θεραπεία του, ενώ ο Ζερεμί Πετρίς θα απουσιάσει λόγω καρτών.

Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 2 League.

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός: Να διατηρήσουν την απόσταση από τους διώκτες τους οι «πράσινοι»

Νωρίτερα, στις 17:00, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο. Οι «πράσινοι» οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος με 30 βαθμούς και θέλουν να συνεχίσουν χωρίς απώλειες, προκειμένου να διατηρήσουν το προβάδισμά τους έναντι του Ολυμπιακού.

Ο Ατρόμητος, από την άλλη, βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία, με επτά βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο. Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους γηπεδούχους, που αναζητούν βαθμολογική ανάσα απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή.

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Η σέντρα θα γίνει στις 17:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 1 League.

ΟΦΗ – Λεβαδειακός: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες οι Κρητικοί

Στο Παγκρήτιο Στάδιο, ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Λεβαδειακό στις 17:30, σε μια αναμέτρηση με σημαντικό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Οι Κρητικοί έχουν συγκεντρώσει 17 βαθμούς και βρίσκονται στην έκτη θέση, όμως θέλουν να αφήσουν πίσω τους τις δύο συνεχόμενες ήττες από τον Παναθηναϊκό και την Άντερλεχτ.

Ο Λεβαδειακός βρίσκεται στους επτά βαθμούς και αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον βοηθήσει να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις. Για τον ΟΦΗ, η επιστροφή στις επιτυχίες μπροστά στο κοινό του αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι Άαρον Ισέκα και Μπόρχα Γκονθάλεθ ακολουθούσαν ατομικό πρόγραμμα, ο Κενάν Κόντρο έκανε θεραπεία, ενώ ο Αχιλλέας Πούγγουρας δεν συμμετείχε στην προπόνηση.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 17:30 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League.

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ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Ντέρμπι με μεγάλο βαθμολογικό διακύβευμα

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 21:00. Η Ένωση βρίσκεται στην τρίτη θέση με 23 βαθμούς, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά ακολουθεί με 22. Η μεταξύ τους αναμέτρηση μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις ισορροπίες στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Η ΑΕΚ θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να διατηρηθεί σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, ενώ ο ΠΑΟΚ αναζητά ένα μεγάλο αποτέλεσμα που θα τον βοηθήσει να προσπεράσει την αντίπαλό του και να ενισχύσει τη θέση του στην πρώτη τετράδα.

Το ντέρμπι θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 1 League.