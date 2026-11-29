Η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, με το γενικό επιτρεπόμενο πλαίσιο να ορίζεται από τις 11:00 έως τις 20:00.

Ανοιχτά είναι σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις προσφορές της Black Friday που διατηρούν πολλές επιχειρήσεις, λίγο πριν η σκυτάλη περάσει αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στη Cyber Monday.

Η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, με το γενικό επιτρεπόμενο πλαίσιο να ορίζεται από τις 11:00 έως τις 20:00.

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Πώς θα λειτουργήσουν

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (βάσει της ανακοίνωσης του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης), το προτεινόμενο ωράριο για τα εμπορικά μαγαζιά είναι 11:00–18:00, ενώ τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο από τις 11:00 έως τις 20:00.

Όσοι σχεδιάζουν αγορές μετά τις 18:00 καλούνται να ελέγχουν προηγουμένως το πρόγραμμα του κάθε καταστήματος, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

Επιλεγμένα σημεία αλυσίδων σούπερ μάρκετ εξυπηρετούν σήμερα το κοινό, χωρίς ωστόσο να ισχύει ενιαίο ωράριο για όλα τα καταστήματα.

Τι ισχύει για τους εργαζομένους και οι επόμενες Κυριακές του Δεκεμβρίου



Οι εργαζόμενοι στα εμπορικά καταστήματα που απασχολούνται σήμερα δικαιούνται προσαύξηση 75% επί της νόμιμης αμοιβής τους για τις ώρες εργασίας, καθώς και υποχρεωτική ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) σε άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας.

Μετά τη σημερινή ημέρα, τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν προαιρετικά άλλες τρεις Κυριακές έως το τέλος του 2026: τις 13 και 20 Δεκεμβρίου (πριν από τα Χριστούγεννα) και την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου. Στην Αθήνα, το εορταστικό ωράριο ξεκινά την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου (έως τις 21:00 τις περισσότερες καθημερινές), με προτεινόμενο ωράριο 11:00–16:00 για την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου και 11:00–18:00 για τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου.

Το «κυνήγι» των online προσφορών

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία απευθύνεται κατά βάση στους χρήστες του διαδικτύου, με εκπτώσεις περιορισμένου χρόνου σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα μέσω e-shop. Στο επίκεντρο βρίσκονται προϊόντα τεχνολογίας, software και gadgets, ενώ συμμετέχουν και πολλοί ακόμη εμπορικοί κλάδοι με διαδικτυακή παρουσία, με τη διάρκεια ισχύος των προσφορών να καθορίζεται ξεχωριστά από κάθε επιχείρηση.