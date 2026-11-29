Ο γνωστός σκιτσογράφος επέλεξε να απεικονίσει ένα χαμογελαστό θεατρικό προσωπείο που κρύβει ένα οργισμένο πρόσωπο για να σχολιάσει την κοινωνική υποκρισία

Με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα για τις ανθρώπινες σχέσεις και την κοινωνική υποκρισία λέει «καλημέρα» σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ο Αρκάς, επιστρέφοντας με ένα σκίτσο που προκαλεί αίσθηση από τα πρώτα κιόλας λεπτά της δημοσίευσής του.

Στο σημερινό σκίτσο, σε σκούρο, υποβλητικό φόντο, δεσπόζει ένα χαμογελαστό θεατρικό προσωπείο, πίσω από το οποίο διακρίνεται μισοκρυμμένο ένα σκοτεινό, συνοφρυωμένο και οργισμένο πρόσωπο.

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Την εικόνα συνοδεύει η χαρακτηριστική, καυστική ατάκα του γνωστού σκιτσογράφου: «Στη χώρα των υποκριτών, η ειλικρίνεια είναι αγένεια».

Με τον γνώριμο, λιτό αλλά διεισδυτικό τρόπο του, ο Αρκάς σχολιάζει για ακόμη μία φορά τα «προσωπεία» της καθημερινότητας και τον τρόπο με τον οποίο η αλήθεια συχνά παρεξηγείται ή καταδικάζεται σε ένα περιβάλλον που κυριαρχεί η προσποίηση.