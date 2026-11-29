Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι εκτιμήσεις για την Αττική, όπου, σε διάστημα μόλις έξι ωρών ενδέχεται να πέσει τοπικά ποσότητα βροχής αντίστοιχη με εκείνη ενός ολόκληρου Νοεμβρίου - Λευκό τοπίο στα ορεινά

Στη δεύτερη και πιο επικίνδυνη φάση της εισέρχεται σήμερα, Κυριακή (29/11), η κακοκαιρία «Άργος», έχοντας ήδη αφήσει πίσω της πλημμύρες, κατολισθήσεις, ζημιές σε δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς και εγκλωβισμούς οδηγών στη δυτική Ελλάδα. Το επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων μετατοπίζεται πλέον στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με την ΕΜΥ να εκδίδει κόκκινη προειδοποίηση (Red Code) για τέσσερις περιφέρειες και θυελλώδεις ανέμους που στο Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 10 μποφόρ.

Εντονες βροχές και καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες σε Σύβοτα λόγω της κακοκαιρίας στη Θεσπρωτία. (APOHXOS.GR / EUROKINISSI)

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι εκτιμήσεις για την Αττική, όπου, σε διάστημα μόλις έξι ωρών ενδέχεται να πέσει τοπικά ποσότητα βροχής αντίστοιχη με εκείνη ενός ολόκληρου Νοεμβρίου. Ήδη από το βράδυ του Σαββάτου εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 σε πέντε περιφερειακές ενότητες, με την κατάσταση να κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη σε Φθιώτιδα, Βοιωτία και Εύβοια, ενώ σε Αττική, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο τέθηκαν σε ισχύ έκτακτα μέτρα του υπουργείου Εργασίας με υποχρεωτική παύση των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών και των διανομών με δίκυκλα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

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Χιόνια στα ορεινά – Στα λευκά χιονοδρομικά κέντρα

Με χειμωνιάτικο σκηνικό και χιονοπτώσεις στα ορεινά «αποχαιρετά» τη χώρα ο Νοέμβριος, καθώς τα φαινόμενα επεκτείνονται από τον Έβρο και τη Φλώρινα μέχρι την Πάρνηθα.

Ήδη στα λευκά έχουν ντυθεί το Καϊμάκτσαλαν, το Πισοδέρι, η Βασιλίτσα, το Ανήλιο, ο Λαϊλιάς, το Βέρμιο (Σέλι), τα 3-5 Πηγάδια και το Ελατοχώρι, ενώ ασθενής χιονόπτωση καταγράφεται επίσης στον Παρνασσό, στη Βαθειά Λάκα του Χελμού και στο Βελούχι, με τη θερμοκρασία να σημειώνει βαθμιαία πτώση.

(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Στη Φλώρινα το χιόνια πέφτει ακόμα και μέσα στην πόλη με τις εικόνες να είναι μαγευτικές. Σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών η κίνηση στην περιοχή γίνεται με χειμερινά ελαστικά. Το χιόνι που πέφτει από τις πρώτες πρωινές ώρες και στους τέσσερις νομούς της Δυτικής Μακεδονίας δεν έχει δημιουργήσει προς το παρόν προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

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Μαγικό ξημέρωμα στην πόλη του ❄️ #χιονιού τη #Φλώρινα Βίντεο : Sotiris Konstantinos #snow #florina #weather https://t.co/Fewd6DT0Gx — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 29, 2026

Στην Καστοριά χρειάζονται αλυσίδες στην περιοχή της Κοτύλης και στον άξονα που συνδέει την Καστοριά με το Αμύνταιο στο χωριό Κλεισούρα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε δύο περιπτώσεις, στα Σέρβια Κοζάνης και στην Φλώρινα για την απομάκρυνση πεσμένων δένδρων από το οδόστρωμα.

Στα λευκά το Λέχοβο Φλώρινας! Ο χειμώνας έκανε αισθητή την παρουσία του, χαρίζοντας πανέμορφες εικόνες το πρωί της Κυριακής 29 Νοεμβρίου 2026. https://t.co/XSzQbit7u7 https://t.co/R7s3gdlQJu https://t.co/y9GxgZZp5Y — kozan.gr (@kozangr) November 29, 2026

Ισχυρές καταιγίδες στην Αττική και πλημμύρες στα δυτικά

Το κύμα κακοκαιρίας άρχισε να πλήττει το λεκανοπέδιο από το βράδυ του Σαββάτου, λίγο μετά τις 20:00, με έντονα φαινόμενα να καταγράφονται σε Δροσιά, Παπάγου, Μάνδρα, Ψυχικό, Καλύβια, Άγιο Στέφανο και Περιστέρι, καθώς και στα βόρεια, βορειοανατολικά και νότια τμήματα του νομού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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Στη Βούλα, η συσσώρευση υδάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή προκάλεσε την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά (από το ύψος της οδού Ιωάννη Μεταξά), η οποία αποκαταστάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στην Ήπειρο και τα Επτάνησα. Στην Κέρκυρα, οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες στο ιστορικό κέντρο της πόλης, εγκλωβισμούς οδηγών και κατολισθήσεις σε σημεία του οδικού δικτύου, μεταξύ των οποίων και στον άξονα που συνδέει την πόλη με τη Λευκίμμη.

Απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων – Ποια δρομολόγια ακυρώνονται από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς οι θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προκαλώντας σειρά ακυρώσεων και τροποποιήσεων στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

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Η σταδιακή ενίσχυση των ανέμων δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, με τα λιμάνια της Αττικής να επηρεάζονται κυρίως από το απόγευμα:

Τα πρωινά δρομολόγια από Πειραιά εκτελούνται κανονικά, ωστόσο από το απόγευμα ακυρώνονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Νήσος Ρόδος» (18:00) για Κω και Ρόδο και «Διαγόρας» (20:00) για Χίο και Μυτιλήνη. Προβλήματα καταγράφονται και στις συνδέσεις με τον Αργοσαρωνικό, όπου δεν εκτελέστηκε το πρώτο πρωινό δρομολόγιο, ενώ αρκετά υδροπτέρυγα παραμένουν δεμένα.

Στην Ραφήνα κανονικά πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, όμως λόγω της επιδείνωσης του καιρού ακυρώνονται τα απογευματινά δρομολόγια των πλοίων «Fast Ferries Άνδρος» (16:45) και «Superstar» (18:00) με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

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Στο λιμάνι του Λαυρίου από το μεσημέρι και μετά, τα δρομολόγια θα εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ποιες άλλες ακτοπλοϊκές γραμμές παραμένουν κλειστές

Δεμένα παραμένουν τα πλοία και δεν εκτελούνται δρομολόγια στις γραμμές Βόλου – Σποράδων, Καβάλας – Πρίνου Θάσου, Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου και Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα τουριστικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν ακυρώσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

Πού χτυπούν τα φαινόμενα Κυριακή και Δευτέρα

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ και τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η κακοκαιρία εξελίσσεται ως εξής σήμερα Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες (κόκκινη προειδοποίηση) πλήττουν την ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα), την Εύβοια και σταδιακά την ανατολική και νότια Πελοπόννησο (Κορινθία, Αργολίδα, ανατολική Αρκαδία, Λακωνία).

Στα ανατολικά πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 9 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ, ενώ τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις (πορτοκαλί προειδοποίηση) σημειώνονται στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βόρεια.

Κακοκαιρια αναμένεται τις επομενες ωρες στην Αττικη Δευτερα ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 8 έως 12 βαθμούς στα βόρεια (με παγετό τις πρωινές και βραδινές ώρες), 14 με 17 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (8 έως 15 στην Αττική) και 18 με 21 βαθμούς στα νότια. Δευτέρα (30/11): Τα έντονα φαινόμενα μετατοπίζονται στην Κρήτη, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες (κόκκινη προειδοποίηση), ενώ στο Αιγαίο θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ και τοπικά στο νότιο Αιγαίο έως 10 μποφόρ.