Ομάδα κουκουλοφόρων προσέγγισε διμοιρία των ΜΑΤ στην οδό Μεταξά και εκτόξευσε εναντίον της βόμβες μολότοφ, προκαλώντας υλικές ζημιές σε ένα σταθμευμένο όχημα στο σημείο

Επίθεση με βόμβες μολότοφ κατά αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή (29/11) στα Εξάρχεια.

Ειδικότερα, ομάδα κουκουλοφόρων προσέγγισε διμοιρία των ΜΑΤ στην οδό Μεταξά και εκτόξευσε εναντίον της βόμβες μολότοφ.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες, από τη ρίψη των εμπρηστικών μηχανισμών προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε ένα σταθμευμένο όχημα στο σημείο.