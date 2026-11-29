Θλίψη στον παγκόσμιο μουσικό κόσμο σκορπά η είδηση του θανάτου του Μάικ Λαβ, συνιδρυτή και επί σειρά ετών frontman του εμβληματικού συγκροτήματος The Beach Boys, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Νοεμβρίου σε ηλικία 85 ετών, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία της αμερικανικής ποπ και ροκ σκηνής.

Την είδηση επιβεβαίωσε η εκπρόσωπός του, Κέιτι Όλτμαν, στα περιοδικά Variety και Rolling Stone, διευκρινίζοντας ότι ο καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, χωρίς ωστόσο να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για τον τόπο ή τα αίτια του θανάτου του. Σημειώνεται ότι σε ανάρτησή του στο Instagram τον περασμένο Ιούνιο, ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει πως ανέρρωνε από βρογχίτιδα και Covid, ενώ η τελευταία του ζωντανή εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου στο Ryman Auditorium του Νάσβιλ.

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Mike Love, the last surviving Beach Boys family member, has died at 85 💔 The iconic musician formed the band in 1961 with his cousins Brian, Dennis and Carl Wilson and their friend Al Jardine, co-writing such timeless hits as “California Girls,” “Good Vibrations” and “Kokomo.” His passion for performing never waned, even as he faced serious health challenges in recent months. In October, longtime friend and frequent Beach Boys collaborator John Stamos described Mike as his “beloved friend, father figure, musical hero and mentor.” He is survived by his wife of 32 years, Jacquelyne, and his eight children 🤍 📸: Getty #beachboys — HELLO! Canada (@HelloCanada) November 29, 2026

«Με τον μεγαλύτερο σεβασμό, ανακοινώνω ότι ο Μάικ Λαβ απεβίωσε απόψε, έχοντας γύρω του την οικογένειά του. Εμβληματική μορφή της αμερικανικής κουλτούρας, θα τον θυμόμαστε για το μοναδικό ταλέντο του και την έμπνευση που χάρισε σε γενιές μουσικών. Αποτίουμε φόρο τιμής στην αξιοσημείωτη προσφορά του στην αμερικανική μουσική και στη χαρά που ένιωθε να παίζει για τους αγαπημένους του θαυμαστές», ανέφερε στη δήλωσή της η Κέιτι Όλτμαν. Από την πλευρά της, η Επόπτρια της Κομητείας του Λος Άντζελες, Τζάνις Χαν, σημείωσε πως «τόσο ο ίδιος όσο και η μουσική του θα είναι για πάντα συνυφασμένοι με την ταυτότητα της Νότιας Καλιφόρνιας».

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REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Η διαδρομή και η κληρονομιά των Beach Boys

Γεννημένος στις 15 Μαρτίου 1941 στο Λος Άντζελες, ο Μάικ Λαβ ίδρυσε το 1961 τους Beach Boys μαζί με τους εξαδέλφους του, Μπράιαν (ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2025 σε ηλικία 82 ετών), Καρλ και Ντένις Γουίλσον, καθώς και τον φίλο τους Αλ Τζαρντίν.

Mike Love, who co-founded the Beach Boys, whose powerful harmonies and intoxicating melodies became a staple of Southern California culture and turned them into one of the most influential acts in rock & roll history, has died at the age of 85, a representative confirmed to CBS News. — CBS News (@CBSNews) November 29, 2026

Με τις πλούσιες φωνητικές αρμονίες, τις ευκολομνημόνευτες μελωδίες και την χαρακτηριστική ηλεκτρική κιθάρα με εφέ αντήχησης (reverb), οι Beach Boys καθιέρωσαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 τη σερφ μουσική, συνδέοντας το όνομά τους με την κουλτούρα της Καλιφόρνιας, τις παραλίες και τη νεανική ανεμελιά. Η χαρακτηριστική φωνή του Λαβ ακούστηκε σε μερικές από τις μεγαλύτερες διαχρονικές επιτυχίες του συγκροτήματος —όπως τα «Surfin’ U.S.A.», «California Girls» και «I Get Around»— οδηγώντας την μπάντα σε πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως.