Σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, είναι μια ημέρα κατά την οποία, σύμφωνα με το επίσημο εορτολόγιο, η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη δύο αγίων. Πιο συγκεκριμένα, τιμάται η μνήμη του Αγίου Φαίδρου μάρτυρος, καθώς επίσης και η μνήμη του Αγίου Φιλουμένου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

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Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα

Φιλούμενος, Φίλος, Φιλουμένη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη, Φίλη

Άγιος Φαίδρος

Άγιος Φιλούμενος

Ο Άγιος Φιλούμενος καταγόταν από τη Λυκαονία. Ήταν έμπορος σιτηρών. Καταγγέλθηκε, το 270 μ.Χ., ως χριστιανός στον ηγεμόνα της Άγκυρας Φήλικα. Συνελήφθη και τον παρουσίασαν μπροστά στον ηγεμόνα. Ο Φιλούμενος όμως δεν πτοήθηκε από τις απειλές που δέχθηκε και παρέμεινε πιστός στην μία και αληθινή πίστη του Χριστού. Τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, τρυπώντας του τα άκρα με καρφιά. Με αυτό τον μαρτυρικό τρόπο παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο.