Πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη δράση της Stoiximan Super League και τις αναμετρήσεις Άρης – Ολυμπιακός, Ατρόμητος – Παναθηναϊκός, ΟΦΗ – Λεβαδειακός και ΑΕΚ – ΠΑΟΚ.

Ξεχωρίζουν επίσης το μεγάλο παιχνίδι της Premier League ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι, το ντέρμπι Έβερτον – Λίβερπουλ, η αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027, καθώς και οι αγώνες της Serie A, της Bundesliga και της LaLiga. Στο πρόγραμμα υπάρχουν ακόμη οι τελικοί του Davis Cup και το Grand Prix της Βαλένθια στο MotoGP.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

10:35 MotoGP 2026: Γκραν Πρι Βαλένθια (Warm Up) (Magenta Sport 5)

11:45 Moto3 2026: Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας) (Magenta Sport 5)

12:30 Ελλάς Σύρου – ΑΕΛ Novibet (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

13:00 Moto2 2026: Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας) (Magenta Sport 5)

13:30 Ουντινέζε – Φιορεντίνα (Magenta Sport 1)

14:00 Έβερτον – Λίβερπουλ (Novasports Premier League)

14:00 Σουόνσι – Κάρντιφ (Magenta Sport 2)

14:30 Γκρόιτερ Φιρτ – Αρμίνια Μπίλεφελντ (Novasports Extra 1)

14:30 MotoGP 2026: Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας) (Magenta Sport 5)

14:45 Αναγέννηση Καρδίτσας – Ολυμπιακός Β (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

15:00 Βαλένθια – Οσασούνα (Magenta Sport 3 League)

15:30 Φέγενορντ – Άγιαξ (Novasports 2HD)

16:00 Σασουόλο – Νάπολι (Magenta Sport 1)

16:05 Σάντερλαντ – Τότεναμ (Novasports Prime)

16:05 Μπράιτον – Νιούκαστλ (Novasports News)

16:05 Φούλαμ – Μπόρνμουθ (Novasports 5HD)

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16:05 Κρίσταλ Πάλας – Χαλ (Novasports 4HD)

16:30 Φράιμπουργκ – Λειψία (Novasports Start)

17:00 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (Novasports1 League)

17:00 Χαρτς – Σέλτικ (Magenta Sport 2)

17:15 Ντεπορτίβο Λα Κορούνια – Μπαρτσελόνα (Magenta Sport 4 League)

17:30 ΟΦΗ – Λεβαδειακός (Magenta Sport 1 League)

17:45 Τσβόλε – Άλκμααρ (Novasports 2HD)

18:30 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι (Novasports Premier League)

18:30 Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ (Novasports 3HD)

19:00 Άρης – Ολυμπιακός (Novasports2 League)

19:00 Ισπανία – Ελλάδα (ΕΡΤ1)

19:00 Πάφος – Άρης Λεμεσού (Magenta Sport 3)

19:00 Ρόμα – Μόντσα (Magenta Sport 1)

19:30 Θέλτα – Βιγιαρεάλ (Magenta Sport 3 League)

20:00 Davis Cup 2026: Τελικός (Novasports 6HD)

20:30 Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν (Novasports Prime)

21:00 Ναϊμέγκεν – Τβέντε (Novasports Start)

21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (Magenta Sport 1 League)

21:45 Κόμο – Γιουβέντους (Magenta Sport 1)

22:00 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Σεβίλλη (Magenta Sport 3 League)

22:30 Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μαϊάμι Χιτ (Magenta Sport 4)

22:30 Πόρτο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Magenta Sport 2)