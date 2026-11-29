Μικρές ζημιές με σπασμένα τζάμια και πτώση τμημάτων της οροφής σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί

Σεισμός μεγέθους 5,0 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (28/11) στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, προκαλώντας αναστάτωση, ενώ έγινε αισθητός και στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης (LAX).

Τη στιγμή της ισχυρής δόνησης, αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία προσέγγισης για προσγείωση, όταν ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, αντιλαμβανόμενος τον σεισμό, έδωσε εντολή στους πιλότους να ματαιώσουν την προσγείωση και να εκτελέσουν κύκλο στον αέρα (go around).

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Η σωτήρια παρέμβαση του ελεγκτή

Στην ηχητική καταγραφή από τον πύργο ελέγχου ακούγεται ο ελεγκτής να λέει στον πιλότο της πτήσης Delta 1972 «go around», εξηγώντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ισχυρός σεισμός.

Η ψυχραιμία και η άμεση αντίδραση του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ξεχώρισαν τη στιγμή της δόνησης, καθώς έδωσε εγκαίρως οδηγίες στους πιλότους να μην προχωρήσουν στην προσγείωση. Η παρέμβασή του επέτρεψε στο αεροσκάφος να απομακρυνθεί από τη διαδικασία προσγείωσης εν μέσω της σεισμικής δόνησης, με τους πιλότους να ακολουθούν την εντολή και να παίρνουν ξανά ύψος.

An air traffic controller at Los Angeles International Airport felt the strong tremors from a 5.0-magnitude earthquake Saturday morning and told pilots approaching the runway to go around. The U.S. Geological Survey said the initial quake was reported at 9:30 a.m. about 6 miles off the coast of Manhattan Beach. Διαφήμιση Διαφήμιση November 28, 2026

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 09:30 τοπική ώρα, περίπου 6 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Manhattan Beach, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). Ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων και ένας μεγέθους 4,5 Ρίχτερ.

Στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες καταγράφηκαν μικρές ζημιές, με σπασμένα τζάμια και πτώση τμημάτων της οροφής σε χώρους του τερματικού σταθμού. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί από την αρχική σεισμική δόνηση.

Tremors in Los Angeles, California, shattered glass windows inside a terminal at Los Angeles International Airport as an earthquake struck the West Coast Saturday morning. Airport officials said the quake didn’t affect operations and reported no injuries. https://t.co/iclOFIqORs — CBS News (@CBSNews) November 28, 2026

Οι αρχές της πόλης κινητοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της κατάστασης, ενώ οι σεισμολόγοι προειδοποίησαν ότι μετασεισμοί είναι πιθανό να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.