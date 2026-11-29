Την είδηση για τον θάνατο του ιδρυτή των Εκδόσεων Πατάκη έκαναν γνωστή τα παιδιά του μέσω ενός συγκινητικού αποχαιρετιστήριου μηνύματος στην επίσημη σελίδα του οίκου

Σε ηλικία 87 ετών κατέληξε ο Στέφανος Πατάκης, ο γνωστός φιλόλογος, μεταφραστής, συγγραφέας και ιδρυτής των Εκδόσεων Πατάκη.

Την είδηση για τον θάνατό του έκαναν γνωστή τα παιδιά του, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα μέσω της επίσημης σελίδας του εκδοτικού οίκου στο Facebook.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο Στέφανος Πατάκης θεωρούταν μια από τις πλέον εμβληματικές μορφές του εκδοτικού κλάδου στην Ελλάδα, έχοντας θέσει ως σκοπό της ζωής του την προσφορά στο βιβλίο και τη διακονία της ελληνικής γλώσσας.

Το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα

«Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι.

Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια. Παρ´ όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα.

Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν.

Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων.

Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι.

Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά.

Άννα, Έλενα, Αλέξανδρος».