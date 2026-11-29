Η αναμέτρηση της Κυριακής (29/11) με τον Ολυμπιακό έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Άρη και δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη ντέρμπι στο φετινό πρόγραμμα.

Πρόκειται, σε επίπεδο αριθμών, για το τέταρτο μεγάλο παιχνίδι της φετινής σεζόν, έπειτα από τις αναμετρήσεις με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή, στις οποίες οι «κιτρινόμαυροι» δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη.

Έτσι, το ζητούμενο απέναντι στους «ερυθρόλευκους» είναι κάτι περισσότερο από τους τρεις βαθμούς: είναι η επιστροφή στις επιτυχίες και ο τερματισμός ενός παρατεταμένου αρνητικού σερί.

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Κι αυτό γιατί ο Άρης συμπλήρωσε πλέον 15 διαδοχικά ντέρμπι χωρίς νίκη! Μια επίδοση που αποτυπώνει τη δυσκολία της ομάδας να ανταποκριθεί στα μεγάλα παιχνίδια το τελευταίο διάστημα.

Η τελευταία φορά που οι Θεσσαλονικείς πανηγύρισαν σε τέτοιου είδους αναμέτρηση ήταν τον Φεβρουάριο του 2025, όταν επικράτησαν με 2-0 του Παναθηναϊκού στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Μαρίνο Ουζουνίδη στην τεχνική ηγεσία.

Από εκείνο το παιχνίδι και έπειτα, ο απολογισμός είναι επτά ήττες και οκτώ ισοπαλίες. Μάλιστα, η πιο πρόσφατη ισοπαλία ήρθε τον περασμένο Σεπτέμβριο, με το 0-0 απέναντι στον Ηρακλή.

Το συγκεκριμένο στατιστικό προσθέτει ακόμη ένα κίνητρο ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης, τόσο για τους ποδοσφαιριστές όσο και για τον Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο Έλληνας τεχνικός αναζητά επίσης την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι, καθώς σε πέντε αντίστοιχες αναμετρήσεις υπό τις οδηγίες του η ομάδα δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει.