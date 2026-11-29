Το πρώτο κόμμα χρειάζεται 176 έδρες για να έχει πλειοψηφία στην 350μελή βουλή, με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται περίπου μία ώρα αργότερα

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν σήμερα στην Ισπανία για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα επιχειρήσει να ανατρέψει τα προγνωστικά που ευνοούν τη δεξιά, η οποία ενδέχεται να συμμαχήσει με την ακροδεξιά για να κυβερνήσει.

Από τις 09:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδας) οι ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες γι’ αυτή την εκλογική αναμέτρηση, το αποτέλεσμα της οποίας θα παρακολουθηθεί στενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγους μήνες πριν από άλλες σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις, κυρίως στη Γαλλία, την Πολωνία και την Ιταλία.

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Οι κάλπες θα κλείσουν στις 8 μ.μ. (21:00 ώρα Ελλάδας). Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται περίπου μία ώρα αργότερα. Το πρώτο κόμμα χρειάζεται 176 έδρες για να έχει πλειοψηφία στην 350μελή βουλή.