Την προανάκριση για το περιστατικό ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς από την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από εστιατόριο επί της οδού Φοίβης, στη Γλυφάδα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 4:20 τα ξημερώματα περίοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία μετά από ένα δυνατό κρότο που αναστάτωσε την περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι από την έκρηξη είχε σχηματιστεί ένας μικρός κρατήρας έξω από το εστιατόριο, ωστόσο δεν εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού.

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Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην κεντρική πόρτα του εστιατορίου.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.