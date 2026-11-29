Περίπου το 8 έως 10% της κυκλοφορίας στο κέντρο αφορά οχήματα που κινούνται, αναζητώντας θέση για πάρκινγκ, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών

Υπάρχει μια στιγμή, γνώριμη σε χιλιάδες οδηγούς στην καθημερινή “μάχη” για το παρκάρισμα στις μεγάλες πόλεις: το αυτοκίνητο κινείται αργά σε έναν δρόμο, περνά για δεύτερη φορά από το ίδιο σημείο, στρίβει στο επόμενο στενό και επιστρέφει.

Κάποιος έχει μόλις φύγει από μια θέση, αλλά ένα άλλο όχημα προλαβαίνει να μπει. Μια θέση ελεύθερη που μόλις κατελήφθη.

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Ένα άλλο αυτοκίνητο έχει σταματήσει με αλάρμ μπροστά σε μια είσοδο. Ο οδηγός που περιμένει πίσω κορνάρει, μία κουβέντα ακούγεται από το παράθυρο.

Η αναζήτηση συνεχίζεται. Μερικές φορές τελειώνει με έναν εκνευρισμό που ξεχνιέται λίγα λεπτά αργότερα. Άλλες φορές – όμως – η ένταση δεν υποχωρεί. Μεταφέρεται από το τιμόνι στον δρόμο, κι από μια διαφωνία για τη στάθμευση σε μια σύγκρουση που μπορεί να έχει απρόβλεπτη κατάληξη. Σε κάποιες περιπτώσεις, στο αστυνομικό τμήμα ή και στο νοσοκομείο…

Τον Μάιο του 2021, στην Κάτω Τούμπα, της Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος Γ., σήμερα 57 ετών, παρακολουθούσε από το μπαλκόνι του ένα τέτοιο σκηνικό. Ένας οδηγός είχε σταματήσει προσωρινά το αυτοκίνητό του μπροστά στην είσοδο που οδηγεί σε υπόγειο πάρκινγκ, εμποδίζοντας τη διέλευση. Την ίδια ώρα, μια μητέρα με τα παιδιά της, βρισκόταν στο αυτοκίνητό της, κι έκανε δύο ή τρεις γύρες στο τετράγωνο, περιμένοντας να φύγει το όχημα που έκλεινε την πρόσβαση προς τον υπόγειο χώρο στάθμευσης.

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Ο 57χρονος φώναξε στον οδηγό να μετακινήσει το όχημά του. Η απάντηση που, όπως θυμάται, εισέπραξε τον εξόργισε. Κατέβηκε στον δρόμο. Μέσα σε λίγα λεπτά, η αντιπαράθεση είχε προσελκύσει και άλλους κατοίκους της γειτονιάς.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο οδηγός κινήθηκε προς το πορτμπαγκάζ και έβγαλε ένα σφυρί. Ο 57χρονος, που πίστεψε προς στιγμήν ότι επρόκειτο για όπλο, κατάφερε να του το αποσπάσει. Ο οδηγός απομακρύνθηκε πριν φτάσει η Αστυνομία, που είχε ειδοποιηθεί.

Ακολούθησαν εκατέρωθεν μηνύσεις και δύο ξεχωριστές δικογραφίες που έφτασαν στα ακροατήρια των δικαστηρίων.

Η υπόθεση του Κωνσταντίνου Γ. εκδικάστηκε πρώτη και ο ίδιος αθωώθηκε για την κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών. Η άλλη δικογραφία για τον οδηγό εκκρεμεί ακόμη.

Η ιστορία στην Κάτω Τούμπα δεν είχε, ευτυχώς, αιματηρή κατάληξη. Ούτε έμεινε – όμως – μόνο σε μια λογομαχία. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση.

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Την περασμένη Κυριακή, στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, ένας ακόμη καβγάς με αφορμή θέση στάθμευσης κατέληξε σε ξυλοδαρμό και απειλές με μαχαίρι. Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν τρία άτομα, δύο από τα οποία συνελήφθησαν.

Τον Μάρτιο του 2010, στην περιοχή της Σχολής Τυφλών στη Θεσσαλονίκη, μια θέση στάθμευσης έγινε η αφετηρία μιας επίθεσης με μαχαίρι. Ένας αλλοδαπός, γύρω στα 40, είχε κρατήσει μαζί με την παρέα του μια θέση για δική τους χρήση. Όταν νεαρός άνδρας επιχείρησε να παρκάρει εκεί το αυτοκίνητό του, τα πνεύματα άναψαν. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία ο αλλοδαπός μαχαίρωσε τον νεαρό και τον πατέρα του.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η υπόθεση κρίθηκε αμετάκλητα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης που επέβαλε στον βασικό κατηγορούμενο ποινή κάθειρξης 14 ετών (και 9 μηνών). Ο πατέρας και ο γιος καταδικάστηκαν επίσης για το ίδιο επεισόδιο σε ποινές φυλάκισης έως 24 μήνες, με αναστολή.

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Μια διαφωνία για το ποιος δικαιούται να αφήσει το αυτοκίνητό του σε λίγα τετραγωνικά μέτρα είχε οδηγήσει σε μαχαίρωμα και σε μια δικαστική υπόθεση με βαριές ποινές. Το ερώτημα δεν είναι πλέον ποιος βρήκε πρώτος τη θέση. Είναι πώς μια καθημερινή διεκδίκηση αποκτά τόσο μεγάλη σημασία, ώστε κάποιος να είναι διατεθειμένος να διακινδυνεύσει τη σωματική ακεραιότητα του άλλου, αλλά και τη δική του ελευθερία.

Η θέση ως σύμβολο

«Εκ πρώτης όψεως, μια σύγκρουση για μια θέση στάθμευσης μπορεί να μοιάζει δυσανάλογη με το πραγματικό διακύβευμα», παρατηρεί η ψυχολόγος και συστημική θεραπεύτρια Ιωάννα Νόικου. Στην πραγματικότητα, όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η θέση δεν είναι πάντοτε το πραγματικό αντικείμενο της σύγκρουσης. Μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για να εκδηλωθεί συσσωρευμένη πίεση, άγχος και θυμός.

«Η καθημερινότητα που απαιτεί από όλους να είμαστε λειτουργικοί, να διαχειριζόμαστε διάφορες καταστάσεις και να αντέχουμε στην πίεση του χρόνου, έχει στενέψει τα περιθώρια της ανοχής μας απέναντι σε καταστάσεις που κρίνουμε ως απειλή ή αδικία» παρατηρεί η κα. Νόικου. Έτσι, μια συμπεριφορά που κάποιος αντιλαμβάνεται ως αδικία ή προσβολή μπορεί να πυροδοτήσει μια αντίδραση δυσανάλογη προς το αρχικό περιστατικό.

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Σε αυτές τις συνθήκες, η στάθμευση παύει να είναι μόνο μια πρακτική ανάγκη. «Ενδεχομένως να μην υπερασπίζεται την ίδια τη θέση στάθμευσης αλλά αυτό που η συγκεκριμένη κατάσταση συμβολίζει για τον ίδιο», σημειώνει η κ. Νόικου.

Ο οδηγός μπορεί να αισθανθεί ότι κάποιος αμφισβητεί την αξιοπρέπειά του, παραβιάζει τα όριά του ή τον αντιμετωπίζει χωρίς σεβασμό. «Η υποχώρηση, για ορισμένους ανθρώπους, βιώνεται λανθασμένα ως αδυναμία ή ήττα. Η σύγκρουση γίνεται έτσι ένας τρόπος επιβεβαίωσης και επικράτησης», τονίζει η ίδια.

Αυτός ο μηχανισμός βοηθά να κατανοήσουμε γιατί μια φαινομενικά μικρή αφορμή μπορεί να προκαλέσει τόσο έντονη αντίδραση. Δεν σημαίνει ωστόσο ότι τη δικαιολογεί. Η ψυχολόγος επιμένει στη διάκριση ανάμεσα στην εξήγηση και τη δικαιολόγηση- «η πίεση και ο θυμός δεν νομιμοποιούν ούτε τις απειλές ούτε τη βία», επισημαίνει.

Η πόλη που αναζητά μια θέση

Πίσω από τις προσωπικές αντιπαραθέσεις υπάρχει και μια αντικειμενική δυσκολία- η στάθμευση στη Θεσσαλονίκη. Για τον Γιάννη Βεργετίδη, οδηγό ταξί εδώ και 28 χρόνια, η έλλειψη υπομονής είναι πλέον εμφανής στους δρόμους. «Δεν υπάρχει υπομονή, ο καθένας θεωρεί ότι ο δρόμος είναι δικός του» λέει, περιγράφοντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την καθημερινότητα ενός επαγγέλματος που τον κρατά πολλές ώρες πίσω από το τιμόνι.

Η αναζήτηση θέσης – όπως σημειώνει – μπορεί να απαιτήσει επανειλημμένες διαδρομές στα ίδια τετράγωνα. Ιδιαίτερα δύσκολη χαρακτηρίζει την κατάσταση και με τα διπλοπαρκαρισμένα σε περιφερειακούς δήμους και σε δρόμους με μεγάλη ζήτηση, όπως για παράδειγμα η Γρ. Λαμπράκη. Στο κέντρο, αντίθετα, εκτιμά ότι η εικόνα με τα διπλοπαρκαρισμένα έχει βελτιωθεί και προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε η συνεχής αστυνόμευση.

Ο συγκοινωνιολόγος Γιάννης Τόσκας, από την πλευρά του, περιγράφει ένα διαχρονικό και διογκούμενο έλλειμμα θέσεων στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, το οποίο υποβαθμίζει την καθημερινότητα στην πόλη και τραυματίζει την εικόνα της ως μητρόπολη.

«Στο κέντρο οι ελλείψεις αφορούν κυρίως τη λεγόμενη βραχυχρόνια στάθμευση χρηστών (π.χ. επισκεπτών και εργαζόμενων) και τις θέσεις των κατοίκων, θέματα για τα οποία πρέπει να εφαρμόζεται σαφής, κατανοητή και δίκαιη πολιτική στάθμευσης. Η εικόνα του ιστορικού κέντρου έχει – κατά την άποψή μου – βελτιωθεί ως προς τις αυθαιρεσίες της στάθμευσης, εξαιτίας έργων που αφορούν στη βραχυχρόνια χρέωση, στις αναπλάσεις, το μετρό κ.ά. Ωστόσο, στη Θεσσαλονίκη συναντάμε ένα ιστορικό κέντρο με εξαιρετική μίξη χρήσεων γης και η ζήτηση παραμένει πάντα υψηλή. Αν δεν απατώμαι, οι ελλείψεις λειτουργικής στάθμευσης στο κέντρο μόνο είχαν εκτιμηθεί ότι ανέρχονταν σε πλέον των 6000 με 7000 θέσεων, προ 15ετίας. Οι συνοικίες έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με τις ελλείψεις επαρκούς επιφάνειας οδικού δικτύου, θεσμικής αντιμετώπισης της ανέγερσης νέων κτιριακών συγκροτημάτων και βέβαια τη διαρκή άνοδο της ιδιοκτησίας των ΙΧ αυτοκινήτων» επισημαίνει ο κ. Τόσκας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για τον οδηγό που αναζητεί δωρεάν θέση στο κέντρο, ο χρόνος αναμονής μπορεί να ξεπεράσει τα 20 με 25 λεπτά- εφόσον προηγουμένως δεν εγκαταλείψει την προσπάθεια προσφεύγοντας στη λύση της παράνομης στάθμευσης. Δεν είναι σπάνιο να καταλήξει να σταθμεύσει 1,5 ή ακόμη και 2 χιλιόμετρα μακριά από τον προορισμό του, όπως εξηγεί ο συγκοινωνιολόγος. Παράλληλα, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, περίπου το 8 έως 10% της κυκλοφορίας στο κέντρο αφορά οχήματα που κινούνται, αναζητώντας θέση για πάρκινγκ.

Η αναζήτηση – επομένως – δεν επιβαρύνει μόνο τον οδηγό που γυρίζει από δρόμο σε δρόμο, αλλά προσθέτει και οχήματα στην κυκλοφορία, κάτι που, κατά τον κ. Τόσκα, συνεπάγεται εκτός από πίεση στους δρόμους και οικονομική επιβάρυνση (κατανάλωση καυσίμου).

Η έλλειψη χώρου δεν εξηγεί από μόνη της τις συγκρούσεις. Σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος με τον οποίο οι οδηγοί αντιλαμβάνονται τον δημόσιο χώρο. Μια θέση στον δρόμο μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν προσωπική ιδιοκτησία- κάποιος την «κρατά» για τον εαυτό του, θεωρεί ότι δικαιούται να την εξασφαλίσει για έναν συγγενή ή φίλο ή αρνείται να μετακινήσει το αυτοκίνητό του, ακόμη κι όταν εμποδίζει την πρόσβαση άλλων.

Από την ατομική διεκδίκηση στις λύσεις για την πόλη

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ για την αυθαίρετη κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με αντικείμενα ή εμπόδια, όπως κώνους, καρέκλες, γλάστρες και άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη δέσμευση δημόσιων θέσεων στάθμευσης. Η πρόβλεψη επιχειρεί να αντιμετωπίσει μια πρακτική που μετατρέπει τον κοινόχρηστο χώρο σε αντικείμενο ιδιωτικής διεκδίκησης. Η εφαρμογή των κανόνων – όμως – είναι μόνο ένα μέρος της απάντησης.

Ο κ. Τόσκας προτείνει σαφή και δίκαιη πολιτική βραχυχρόνιας και μεσο-βραχυχρόνιας στάθμευσης με αναπλάσεις στο κέντρο, οριοθέτηση και εποπτεία περιοχών υψηλής ζήτησης και συστηματική αστυνόμευση. Θεωρεί επίσης αναγκαία την παροχή κινήτρων για τη χρήση μεγάλων κλειστών χώρων στάθμευσης, με παράλληλη διευκόλυνση της μετακίνησης προς κι από το κέντρο με μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, προτείνει την συντονισμένη κατασκευή υπόγειων δημόσιων χώρων στάθμευσης κάτω από πλατείες.

Η κ. Νόικου θέτει το ζήτημα και σε επίπεδο κοινωνικής πρόληψης. Η διαχείριση του θυμού και των συγκρούσεων είναι σημαντική, αλλά δεν αρκεί να ζητείται από τους πολίτες να δείχνουν περισσότερη υπομονή όταν οι συνθήκες της καθημερινότητάς τους τούς εκθέτουν διαρκώς σε πίεση. «Η έλλειψη υποδομών, οι δυσκολίες μετακινήσεις και η απουσία επαρκών χώρων στάθμευσης αφήνουν συνεχώς τον πολίτη εκτεθειμένο σε κατάστασης που αυξάνουν την πίεση και το στρες. Επομένως, η πρόληψη δεν αφορά μόνο την εκπαίδευση των πολιτών στη διαχείριση του θυμού και των συγκρούσεων αλλά χρειάζεται και η ίδια η πολιτεία να αναλάβει ενεργό ρόλο μειώνοντας τις συνθήκες που ο πολίτης ενδέχεται να ‘δοκιμαστεί’», σημειώνει η κα. Νόικου.

Πίσω στην Κάτω Τούμπα και στον Κωνσταντίνο Γ. Με την απόσταση των 5 χρόνων από το επεισόδιο, ο ίδιος αναγνωρίζει ότι η αντιπαράθεση δεν άξιζε την ένταση και τις συνέπειές της. Εκείνη τη στιγμή, ωστόσο, όπως λέει, η αίσθηση του δικαίου μπορεί να υπερισχύσει κάθε δεύτερης σκέψης. «Εκ των υστέρων, με την απόσταση των πέντε χρόνων, λέω ότι δεν άξιζε. Αλλά εκείνη τη στιγμή σε πνίγει το δίκιο. Είναι στο DNA κάθε ανθρώπου το πώς θα αντιδράσει την ώρα του συμβάντος» αναφέρει.