Σύμφωνα με τη δικογραφία, η μητέρα της λογίστριας φέρεται να ταξίδευε σε διάφορες περιοχές της χώρας για να εισπράττει χρήματα και να παραδίδει εικονικές αποδείξεις

Σήμερα, Κυριακή (29/11) ξεκινά η διαδικασία των απολογιών των πρώτων από τους 16 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εξέδιδε εικονικές αποδείξεις διαμονής ενστόλων, προκειμένου να δικαιολογούνται δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων. Την υπόθεση εξιχνίασε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να εμπλέκονται περίπου 1.300 άτομα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο πρόσωπα που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία των δύο εγκληματικών ομάδων, οι οποίες δρούσαν παράλληλα, αποτελώντας τμήματα του ίδιου κυκλώματος.

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Πρόκειται για τη λογίστρια με το ψευδώνυμο «Μαρκέλλα» και έναν άνδρα, γνωστό ως «Γιώργος», ο οποίος φέρεται να είχε την ηγετική θέση στη δεύτερη ομάδα.

Η λογίστρια, πρώην σύζυγος συνδικαλιστή αστυνομικού των ΜΑΤ από τα Ιωάννινα, φέρεται να πραγματοποιούσε καθημερινές αναλήψεις χρημάτων, τα οποία στη συνέχεια κατέβαλλε στους εμπλεκόμενους ενστόλους. Στη φερόμενη δραστηριότητα του κυκλώματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε εντάξει και συγγενικά της πρόσωπα, τη μητέρα της και την ανιψιά της.

Ο ρόλος της μητέρας της λογίστριας – Τα ταξίδια και οι εισπράξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και φέρονται να αποκαλύπτουν τον ρόλο της μητέρας της λογίστριας, η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε αναλάβει την είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό του κυκλώματος.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να ταξίδευε σε διάφορες περιοχές της χώρας, κυρίως σε νησιά και με συχνές μετακινήσεις στη Μυτιλήνη, προκειμένου να συγκεντρώνει χρήματα και να παραδίδει τις εικονικές αποδείξεις διαμονής. Με αυτές, οι ένστολοι φέρονται να δικαιολογούσαν δαπάνες που αφορούσαν υπηρεσιακές μετακινήσεις.

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Ο συνήγορος της «Μαρκέλλας», αλλά και την μητέρας της, Νίκος Αγαπηνός, μίλησε στο «MEGA Non Stop», τονίζοντας: «Οι εντολείς μου, ακολουθώντας τη δική μου εισήγηση, θα εκχωρήσουν με ανέκκλητη δήλωσή τους, ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας δύο εκατομμύρια ευρώ που έχουν περίπου δεσμευτεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να περιέλθουν άμεσα στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου. Και αν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη ζημία που φέρονται να έχουν προκαλέσει στο ελληνικό Δημόσιο, επιφυλάσσονται και αυτοί σε εύλογο χρόνο να την αποκαταστήσουν στο σύνολό της».

Το δίκτυο της «Μαρκέλλας» με γραφεία σε Ηλιούπολη, Μυτιλήνη και Ιταλία

Το δίκτυο που φέρεται να είχε οργανώσει η λογίστρια φαίνεται πως είχε ευρύτερη γεωγραφική εμβέλεια, με βασικό σημείο αναφοράς το λογιστικό της γραφείο στην Ηλιούπολη, υποκατάστημα στη Μυτιλήνη, αλλά και ένα ακόμη λογιστικό γραφείο στην Ανκόνα της Ιταλίας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το γραφείο στην Ιταλία φέρεται να εξυπηρετούσε στελέχη του Λιμενικού Σώματος που πραγματοποιούσαν μετακινήσεις προς τη γειτονική χώρα, εντάσσοντας και αυτές τις περιπτώσεις στο φερόμενο δίκτυο των εικονικών αποδείξεων.