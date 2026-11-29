Επιστημονικές έρευνες συνδέουν τις σύντομες συνομιλίες με αγνώστους με την καλύτερη ψυχική διάθεση, την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών και τον περιορισμό του αισθήματος μοναξιάς.

Μια σύντομη συζήτηση στην ουρά του σουπερμάρκετ, ένα σχόλιο για τον καιρό στη στάση του λεωφορείου ή η ανταλλαγή λίγων λέξεων με τον υπάλληλο μιας καφετέριας μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία για την ψυχική μας υγεία από όση φανταζόμαστε. Σε μια εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι περνούν ολοένα και περισσότερο χρόνο μπροστά στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων τους, οι ψυχολόγοι αναδεικνύουν την αξία μιας συνήθειας που τείνει να περιοριστεί: της αυθόρμητης επικοινωνίας με αγνώστους.

Αν και όσοι ανοίγουν εύκολα συζητήσεις με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ενδέχεται ορισμένες φορές να θεωρούνται αδιάκριτοι ή υπερβολικά ομιλητικοί, σειρά επιστημονικών ερευνών δείχνει ότι αυτές οι μικρές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση και να ενισχύσουν το αίσθημα του ανήκειν.

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Η ψυχολόγος Τζίλιαν Σάντστρομ, η οποία έχει μελετήσει εκτενώς το φαινόμενο, υποστηρίζει ότι ακόμη και οι επιφανειακές επαφές με ανθρώπους που γνωρίζουμε ελάχιστα μπορούν να συμβάλουν στη συναισθηματική μας ευεξία.

Ένα από τα βασικά εμπόδια στην επικοινωνία με αγνώστους είναι ο φόβος της απόρριψης. Οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να υποτιμούν το πόσο ευχάριστη μπορεί να είναι μια συζήτηση για τον συνομιλητή τους. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό φαινόμενο που είναι γνωστό ως «liking gap», δηλαδή το χάσμα ανάμεσα στο πόσο συμπαθείς πιστεύουμε ότι γινόμαστε στους άλλους και στο πόσο πραγματικά μας συμπαθούν.

Με απλά λόγια, συχνά ανησυχούμε περισσότερο από όσο χρειάζεται ότι θα ενοχλήσουμε κάποιον αν του μιλήσουμε.

Το πείραμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Οι ψυχολόγοι Νίκολας Έπλεϊ και Τζουλιάνα Σρέντερ διερεύνησαν το ζήτημα μέσα από εννέα πειράματα, στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 800 επιβάτες μέσων μεταφοράς.

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Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε διαφορετικές ομάδες. Ορισμένοι κλήθηκαν να ξεκινήσουν συζήτηση με έναν άγνωστο κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους, άλλοι να παραμείνουν μόνοι και σιωπηλοί, ενώ μια τρίτη ομάδα συνέχισε τη μετακίνησή της όπως συνήθως.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι συνομίλησαν με έναν άγνωστο αξιολόγησαν την εμπειρία της διαδρομής τους πιο θετικά από εκείνους που παρέμειναν απομονωμένοι.

Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί άνθρωποι, πριν από το πείραμα, πίστευαν πως θα απολάμβαναν περισσότερο τη μοναχική διαδρομή. Η πραγματική εμπειρία, ωστόσο, διέψευσε τις προσδοκίες τους.

Ανάλογα συμπεράσματα προέκυψαν από έρευνα που δημοσίευσαν το 2014 η Τζίλιαν Σάντστρομ και η Ελίζαμπεθ Νταν. Οι πελάτες μιας καφετέριας αισθάνονταν πιο ευτυχισμένοι όταν αντιμετώπιζαν τον υπάλληλο ως έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορούσαν να επικοινωνήσουν, αντί να περιορίζονται σε μια γρήγορη και απρόσωπη συναλλαγή.

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Η σημασία της επικοινωνίας για τους ηλικιωμένους

Τα οφέλη των καθημερινών κοινωνικών επαφών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στις μεγαλύτερες ηλικίες, όταν η συνταξιοδότηση, η απώλεια αγαπημένων προσώπων και ο περιορισμός των δραστηριοτήτων μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνική απομόνωση.

Έρευνα του 2025, στην οποία συμμετείχαν 19 άτομα ηλικίας από 51 έως 88 ετών, εξέτασε τις εμπειρίες ανθρώπων που ενθαρρύνθηκαν να συνομιλούν με αγνώστους σε δημόσιους χώρους επί τρεις μήνες.

Παράλληλα, ευρύτερη μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2023 στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Epidemiology & Community Health, βασισμένη σε στοιχεία περισσότερων από 28.000 ηλικιωμένων, συνέδεσε τη συχνότερη κοινωνική δραστηριότητα με μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης.

Η συγκεκριμένη έρευνα δεν αποδεικνύει ότι μια σύντομη συνομιλία με έναν άγνωστο παρατείνει τη ζωή, αναδεικνύει όμως τη σημασία της διατήρησης μιας ενεργής κοινωνικής ζωής.

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Η χαμένη τέχνη της καθημερινής κουβέντας

Η τεχνολογία έχει διευκολύνει την επικοινωνία με ανθρώπους που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, αλλά συχνά περιορίζει την επαφή με εκείνους που βρίσκονται ακριβώς δίπλα μας. Στις ουρές των καταστημάτων, στα μέσα μεταφοράς και στις αίθουσες αναμονής, το κινητό τηλέφωνο έχει μετατραπεί σε έναν εύκολο τρόπο αποφυγής της αμηχανίας και της κοινωνικής επαφής.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να γίνουν εξωστρεφείς ή ότι η ανάγκη για ησυχία είναι προβληματική. Ούτε ότι κάθε άγνωστος επιθυμεί να συνομιλήσει. Η επικοινωνία προϋποθέτει πάντοτε σεβασμό στη διάθεση και στα προσωπικά όρια του άλλου.

Οι έρευνες δείχνουν, ωστόσο, ότι η ευτυχία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις μεγάλες στιγμές της ζωής ή τις στενές προσωπικές σχέσεις. Μπορεί να οικοδομείται και μέσα από μικρές, καθημερινές συναντήσεις, οι οποίες μας υπενθυμίζουν ότι αποτελούμε μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας.

Ίσως, λοιπόν, την επόμενη φορά που θα περιμένουμε στην ουρά του σουπερμάρκετ, αντί να κοιτάξουμε μηχανικά την οθόνη του κινητού μας, να αξίζει να ανταλλάξουμε δυο κουβέντες με τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας.