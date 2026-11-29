Περίπου 38,6 εκατομμύρια Ισπανοί έχουν δικαίωμα ψήφου και θα εκλέξουν 350 βουλευτές και 209 γερουσιαστές, με τις 61.033 εκλογικές επιτροπές να έχουν στηθεί χωρίς προβλήματα

Οι Ισπανοί ψηφίζουν σήμερα, Κυριακή, σε εκλογές που, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μπορεί να φέρουν τη Δεξιά και την ακροδεξιά πιο κοντά στην εξουσία από ποτέ. Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, που κυβερνά από το 2018 με εύθραυστες κυβερνήσεις μειοψηφίας, δίνει μάχη για να κρατήσει την καρέκλα του.

Περίπου 38,6 εκατομμύρια Ισπανοί έχουν δικαίωμα ψήφου και θα εκλέξουν 350 βουλευτές και 209 γερουσιαστές. Οι κάλπες άνοιξαν στις 9:00 το πρωί ώρα Ισπανίας και κλείνουν στις 8:00 το βράδυ, δηλαδή στις 10:00 και στις 21:00 ώρα Ελλάδας. Όπως μεταδίδει το El País, στήθηκαν χωρίς προβλήματα και οι 61.033 εκλογικές επιτροπές σε όλη τη χώρα.

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REUTERS/Pedro Nunes

Ο Σάντσεθ ψήφισε πρώτος

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ήταν από τους πρώτους αρχηγούς που ψήφισαν, λίγο μετά τις 9:00 σε σχολείο της Μαδρίτης. «Βλέπω μια ιστορική κινητοποίηση και έχω καλή διαίσθηση», είπε. Ανέφερε επίσης ότι η σύζυγός του, Μπεγόνια Γκόμεθ, ψήφισε με επιστολική ψήφο, τρόπο που χαρακτήρισε «απολύτως καθαρό και διαφανή». Το El País σημειώνει ότι έτσι απάντησε στις αμφιβολίες που έχουν διατυπώσει PP και Vox για την αξιοπιστία της διαδικασίας. Το υπόλοιπο της ημέρας θα το περάσει με την οικογένειά του, με φαγητό και αναμονή για το αποτέλεσμα.

REUTERS/Isabel Infantes

📺 TV en DIRECTO | Sánchez: "Hoy es el día que nuestro país va a elegir qué futuro quiere para los próximos cuatro años […]. Animo a todos los ciudadanos a movilizarse […]. Veo una movilización histórica y tengo buenas sensaciones" https://t.co/UzuqmSw68Q https://t.co/vAt7ie1f7i Διαφήμιση Διαφήμιση November 29, 2026

Γιατί πήγαν σε πρόωρες κάλπες

Ο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές αφού η Βουλή απέρριψε τον Οκτώβριο τα διατάγματα που είχε καταθέσει για το στεγαστικό. Τα διατάγματα είχαν έρθει μετά το κύμα οργής για την έξωση μιας 86χρονης γυναίκας από το σπίτι όπου έμενε επί 70 χρόνια.

Ήλπιζε ότι η κάλπη θα του δώσει πιο στέρεη πλειοψηφία. Οι δημοσκοπήσεις όμως τον δείχνουν σταθερά πίσω από το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP), το οποίο προβλέπεται να βγει πρώτο, χωρίς όμως να εξασφαλίζει αυτοδυναμία.

REUTERS/Jon Nazca

Το κρίσιμο ερώτημα: θα συγκυβερνήσουν PP και Vox;

Αν το PP δεν βρει αυτοδυναμία, ο δρόμος του προς την εξουσία περνά μάλλον από το Vox, το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα που είναι σήμερα η τρίτη δύναμη της χώρας και μπορεί να διπλασιάσει τις έδρες του. Μια τέτοια συγκυβέρνηση θα ήταν η πρώτη από τη μεταπολίτευση, δηλαδή από το τέλος της δικτατορίας του Φράνκο (1939-1975).

Ο Σάντσεθ, που έχει χτίσει την πορεία του σε φαινομενικά χαμένες μάχες, παραμένει αισιόδοξος. Στηρίζεται σε μια τελευταία στιγμή κινητοποίηση προοδευτικών και αναποφάσιστων ψηφοφόρων, ώστε τα κόμματα της Αριστεράς να φτάσουν τουλάχιστον τις 176 έδρες στο Κοινοβούλιο των 350 εδρών, που είναι το όριο για πλειοψηφία. Προειδοποιεί ότι μια κυβέρνηση PP-Vox θα σημάνει οπισθοδρόμηση στα κοινωνικά δικαιώματα, ιδίως των γυναικών, και ακύρωση των προσπαθειών αποκατάστασης των θυμάτων του Φράνκο.

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Οι τρεις πρωταγωνιστές

Πέδρο Σάντσεθ, PSOE: επικαλείται την ισχυρή πορεία της ισπανικής οικονομίας, την τέταρτη μεγαλύτερη της ΕΕ, και τις συγκρούσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ισραήλ.

επικαλείται την ισχυρή πορεία της ισπανικής οικονομίας, την τέταρτη μεγαλύτερη της ΕΕ, και τις συγκρούσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ισραήλ. Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, PP: κέρδισε τις περισσότερες έδρες το 2023 αλλά δεν μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση. Έχει κυβερνήσει την Γαλικία επί 13 χρόνια και προβάλλει την εικόνα της εμπειρίας και της αξιοπιστίας. Απορρίπτει την καμπάνια του Σάντσεθ ως εκστρατεία «φόβου».

κέρδισε τις περισσότερες έδρες το 2023 αλλά δεν μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση. Έχει κυβερνήσει την Γαλικία επί 13 χρόνια και προβάλλει την εικόνα της εμπειρίας και της αξιοπιστίας. Απορρίπτει την καμπάνια του Σάντσεθ ως εκστρατεία «φόβου». Σαντιάγο Αμπασκάλ, Vox: ζητά απελάσεις παράτυπων μεταναστών, αλλά και αλλοδαπών που διαπράττουν εγκλήματα ή που, κατά το κόμμα, ζουν από τα κοινωνικά επιδόματα.

Οικονομία και στεγαστικό

Ο πρωθυπουργός επικαλείται την αύξηση του κατώτατου μισθού και την εργασιακή μεταρρύθμιση, που έφεραν την ανεργία στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν δύο δεκαετιών. Πολλοί πολίτες, ωστόσο, λένε ότι δεν νιώθουν τα οφέλη, καθώς ακριβαίνουν τα ενοίκια και οι τιμές των κατοικιών, η ενέργεια και τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Σάντσεθ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την οργή για το στεγαστικό και προώθησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μέτρα υπέρ των ενοικιαστών. Η αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι οι διαδοχικές κυβερνήσεις του φταίνε για την εκτίναξη του κόστους στέγασης.

Τα πολιτικά πλήγματα και το μεταναστευτικό

Το PP επιτίθεται εδώ και χρόνια στον Σάντσεθ για σκάνδαλα διαφθοράς, για υποχωρήσεις στους Καταλανούς αυτονομιστές και για την αδυναμία να περάσει προϋπολογισμό. Πρόσθετα επιχειρήματα έδωσαν δύο συγκρούσεις τρένων υψηλής ταχύτητας φέτος, με συνολικά 115 νεκρούς, και η μαζική είσοδος μεταναστών στη Θέουτα από το Μαρόκο τον Ιούλιο. Η πρόσφατη αύξηση των αφίξεων με βάρκες στα Κανάρια Νησιά θέτει επίσης υπό πίεση την ανοιχτή μεταναστευτική πολιτική που υποστηρίζει ο πρωθυπουργός. Ο πληθυσμός της χώρας πλησιάζει πια τα 50 εκατομμύρια, κυρίως χάρη στη μετανάστευση, την οποία η κυβέρνηση συνδέει με την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη.

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Το Vox έχει στήσει την προεκλογική του καμπάνια πάνω στο μεταναστευτικό, το οποίο συνδέει με το στεγαστικό και άλλα προβλήματα, απευθυνόμενο ιδίως στους νέους.

Τι λένε οι ψηφοφόροι

Οι φωνές των πολιτών δείχνουν το κλίμα πόλωσης. Μια 23χρονη φοιτήτρια ιατρικής στη Μαδρίτη φοβάται οπισθοδρόμηση σε δικαιώματα που θεωρούνταν δεδομένα. Ένας συνταξιούχος μιλά για ανάγκη αλλαγής εξαιτίας της διαφθοράς και των Ισπανών που δεν τα βγάζουν πέρα. Ένας 55χρονος ηλεκτρολόγος παραδέχεται ότι, με Αριστερά και Δεξιά τόσο αντιμέτωπες, δεν ξέρει τι να ψηφίσει.

Εκλογές στην Ευρώπη

Η αναμέτρηση παρακολουθείται στενά και από την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς ανοίγει μια εκλογική περίοδο 12 μηνών η οποία ενδέχεται να αναδιαμορφώσει τις πολιτικές ισορροπίες και τους συσχετισμούς δυνάμεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ξεκινώντας λοιπόν από την Ισπανία, η οποία είναι η πρώτη από μια σειρά κάλπες που θα στηθούν στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες. Η Εσθονία ψηφίζει στις 7 Μαρτίου, ενώ τον Απρίλιο ακολουθούν η Φινλανδία (18 Απριλίου) και η Γαλλία, όπου ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών έχει οριστεί για τις 18 Απριλίου και ο δεύτερος για τις 2 Μαΐου. Εκλογές αναμένονται επίσης στην Ελλάδα εκείνο το διάστημα. Το φθινόπωρο του 2027 είναι προγραμματισμένες οι κάλπες σε Πολωνία και Ιταλία, αν και στην Ιταλία δεν αποκλείεται να προηγηθούν πρόωρες εκλογές.

Πηγές: France 24, AFP, El Pais και Reuters