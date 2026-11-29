Η Αττική παραμένει σε καθεστώς κόκκινης μετεωρολογικής προειδοποίησης, ενώ στο Αιγαίο πνέουν θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ με απαγορευτικό απόπλου σε πολλές γραμμές

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επέλαση της κακοκαιρίας «Άργος», η οποία έχει προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με έντονες βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές στο οδικό δίκτυο.

Αδιάκοπα συνεχίζονται τα φαινόμενα της κακοκαιρίας και στην Αττική. Λόγω της διαρκούς βροχόπτωσης, ο Κηφισός παρουσιάζει αυξημένη ροή υδάτων, δίχως ωστόσο η στάθμη να εμπνέει ανησυχία.

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Σε εξέλιξη τα φαινόμενα – Επίμονες βροχές στην Αττική

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από τη νύχτα τα έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» εισέρχεται σήμερα, Κυριακή, στη δεύτερη και πιο επικίνδυνη φάση της.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, η βροχόπτωση επηρεάζει σχεδόν το σύνολο του νομού —από τα βόρεια και τα ανατολικά έως τα δυτικά και τα νότια προάστια, τον Πειραιά και το Σούνιο— με τις μεγαλύτερες ραγδαιότητες να καταγράφονται σε Χαϊδάρι (55,4 mm/hr), Πειραιά (43,4 mm/hr), Άλιμο, Νίκαια και Βύρωνα.

​Η Αττική παραμένει σε καθεστώς κόκκινης μετεωρολογικής προειδοποίησης, με τα φαινόμενα να προκαλούν δυσχέρειες στο οδικό δίκτυο, ενώ στο Αιγαίο πνέουν θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ με απαγορευτικό απόπλου σε πολλές γραμμές.

Οι «κόκκινες» περιοχές – Το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ, σήμερα Κυριακή προβλέπονται:

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α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια και βαθμιαία και στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Κρήτη όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες (κόκκινη προειδοποίηση) ενώ θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 10 μποφόρ.

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Χιόνια στα ορεινά – Στα λευκά χιονοδρομικά κέντρα

Με χειμωνιάτικο σκηνικό και χιονοπτώσεις στα ορεινά «αποχαιρετά» τη χώρα ο Νοέμβριος, καθώς τα φαινόμενα επεκτείνονται από τον Έβρο και τη Φλώρινα μέχρι την Πάρνηθα.

Ήδη στα λευκά έχουν ντυθεί το Καϊμάκτσαλαν, το Πισοδέρι, η Βασιλίτσα, το Ανήλιο, ο Λαϊλιάς, το Βέρμιο (Σέλι), τα 3-5 Πηγάδια και το Ελατοχώρι, ενώ ασθενής χιονόπτωση καταγράφεται επίσης στον Παρνασσό, στη Βαθειά Λάκα του Χελμού και στο Βελούχι, με τη θερμοκρασία να σημειώνει βαθμιαία πτώση.

(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Στη Φλώρινα το χιόνια πέφτει ακόμα και μέσα στην πόλη με τις εικόνες να είναι μαγευτικές. Σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών η κίνηση στην περιοχή γίνεται με χειμερινά ελαστικά. Το χιόνι που πέφτει από τις πρώτες πρωινές ώρες και στους τέσσερις νομούς της Δυτικής Μακεδονίας δεν έχει δημιουργήσει προς το παρόν προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

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Μαγικό ξημέρωμα στην πόλη του ❄️ #χιονιού τη #Φλώρινα Βίντεο : Sotiris Konstantinos #snow #florina #weather https://t.co/Fewd6DT0Gx — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 29, 2026

Στην Καστοριά χρειάζονται αλυσίδες στην περιοχή της Κοτύλης και στον άξονα που συνδέει την Καστοριά με το Αμύνταιο στο χωριό Κλεισούρα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε δύο περιπτώσεις, στα Σέρβια Κοζάνης και στην Φλώρινα για την απομάκρυνση πεσμένων δένδρων από το οδόστρωμα.

Εικόνα ❄️ βγαλμένη από παραμύθι αυτή την ώρα από την #Κοτύλη #πυρκαγιά Καστοριάς. Βίντεο : Χρήστος Αντωνίου https://t.co/yVDZco0H1Z — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 29, 2026

Πού είναι απαραίτητες οι αλυσίδες

Στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, η κυκλοφορία με ειδικά ελαστικά ή αντιολισθητικές αλυσίδες είναι υποχρεωτική λόγω παγετού στα εξής σημεία:

Στην επαρχιακή οδό Γρεβενών – Σαμαρίνας – Βασιλίτσας, από το 13ο έως το 48ο χιλιόμετρο.

Στην επαρχιακή οδό Γρεβενών – Ζιάκα – Περιβολίου – Αβδέλλας, από το 13ο έως το 45ο χιλιόμετρο.

Στο υπόλοιπο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, καθώς και στην Εγνατία Οδό και στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

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Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικά ελαστικά απαιτούνται:

Στην επαρχιακή οδό Καστοριάς – Φλώρινας, μέσω Βιτσίου, από το 18ο έως το 28ο χιλιόμετρο.

Στην επαρχιακή οδό Καστοριάς – Ιωαννίνων, μέσω Κοτύλης, από το 25ο έως το 57ο χιλιόμετρο.

Στην επαρχιακή οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, μέσω Κλεισούρας, από το 22ο έως το 31ο χιλιόμετρο.

Στο υπόλοιπο επαρχιακό, καθώς και σε όλο το εθνικό και δημοτικό οδικό δίκτυο της περιοχής, η κυκλοφορία πραγματοποιείται κανονικά.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, δεν έχουν αναφερθεί περιορισμοί. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Πτολεμαΐδας (Α-27), καθώς και στο εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας καταγράφονται οι περισσότερες απαιτήσεις για αντιολισθητικό εξοπλισμό, με την υποχρεωτική χρήση ειδικών ελαστικών ή αλυσίδων να αφορά:

Την εθνική οδό Φλώρινας – Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής, μέσω Βίγλας, από το 1ο έως το 52ο χιλιόμετρο.

Την επαρχιακή οδό Φλώρινας – Καστοριάς, μέσω Βιτσίου, από το 1ο έως το 30ό χιλιόμετρο.

Τη νέα εθνική οδό Φλώρινας – Κοζάνης, από το 1ο έως το 34ο χιλιόμετρο.

Την παλαιά εθνική οδό Φλώρινας – Κοζάνης, μέσω Κλειδιού, από το 1ο έως το 32ο χιλιόμετρο.

Την παλαιά εθνική οδό Φλώρινας – Έδεσσας, μέσω Κέλλης, από το 17ο έως το 34ο χιλιόμετρο.

Την επαρχιακή οδό Αετού – Νυμφαίου, από το 1ο έως το 9ο χιλιόμετρο.

Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α-27 από τον ανισόπεδο κόμβο Φλώρινας έως τον ισόπεδο κόμβο Νίκης.

Την εθνική οδό Φλώρινας – Νίκης, από το 1ο έως το 18ο χιλιόμετρο.

Το επαρχιακό και ορεινό οδικό δίκτυο των Δήμων Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών.

Υποχρεωτικές αλυσίδες σε όλη τη Δυτική Μακεδονία

Πέρα από τα συγκεκριμένα τμήματα όπου η χρήση αντιολισθητικού εξοπλισμού είναι υποχρεωτική για την κυκλοφορία, οι αποφάσεις των τεσσάρων Διευθύνσεων Αστυνομίας προβλέπουν τον υποχρεωτικό εφοδιασμό όλων των αυτοκινήτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα μέσα, εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως κατά τη διέλευσή τους από ορεινά τμήματα του οδικού δικτύου, όπου ο παγετός μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες, ακόμη και όταν δεν σημειώνεται χιονόπτωση. Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα, τις διακοπές κυκλοφορίας, την υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων και τις συμβουλές οδικής ασφάλειας, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr).