Το συνολικό ύψος των απευθείας αναθέσεων προς τις επιχειρήσεις των δύο αδελφών του Βαγγέλη Λιάκου ξεπερνά, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, το 1,4 εκατ. ευρώ.

«Δεν υπάρχει θέμα με τον Βαγγέλη Λιάκο, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη» ξεκαθάριζε χθες το Μαξίμου, μετά και τα νέα ερωτήματα για τις απευθείας αναθέσεις σε επιχειρήσεις των δύο αδελφών του νέου υφυπουργού Εσωτερικών.

Το γαϊτανάκι των αποκαλύψεων ξεκίνησε με το λογιστικό γραφείο της Ελένης Λιάκου, το οποίο φέρεται να έχει λάβει απευθείας αναθέσεις ύψους 1,14 εκατ. ευρώ από έξι δήμους και δημοτικούς φορείς από το 2019 μέχρι σήμερα, ενώ στο μικροσκόπιο μπήκε και η δεύτερη αδελφή του, Ισιδώρα Λιάκου, που φέρεται να έχει συνάψει από το 2019 συνολικά 13 συμβάσεις με απευθείας ανάθεση, ύψους 256.694 ευρώ, με τους Δήμους Σπετσών, Αίγινας, Θήρας και Καντάνου – Σελίνου. Οι συμβάσεις της πρώτης αφορούν λογιστικές υπηρεσίες και υποστήριξη μισθοδοσίας, ενώ η δεύτερη φέρεται να παρείχε υπηρεσίες συμβούλου επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης και τουριστικής ανάπτυξης.

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Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Σπετσών, πληροφορίες φέρουν την Οικονομική Εισαγγελία να ερευνά τις απευθείας αναθέσεις του, έπειτα από μηνυτήρια αναφορά με την οποία καταγγέλλεται πως δεκάδες εξ αυτών ήταν αδικαιολόγητες και ανεκτέλεστες, ανάμεσά τους και συμβάσεις με την εταιρεία «Ισιδώρα Λιάκου και Συνεργάτες».

Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Αίγινας, η επιχείρηση της Ισιδώρας Λιάκου έλαβε τέσσερις απευθείας αναθέσεις, συνολικού ύψους 140.335 ευρώ, από το 2023 έως τον Οκτώβριο του 2026 για υπηρεσίες συμβούλου επικοινωνίας. Την ίδια ακριβώς περίοδο που και η Ελένη Λιάκου συνεργαζόταν με την ίδια δημοτική Αρχή, από την οποία έλαβε αναθέσεις 152.069 ευρώ για τα έτη 2022-2025.

«Δεν είμαι ελεγκτής»

Το συνολικό ύψος των απευθείας αναθέσεων προς τις επιχειρήσεις των δύο αδελφών ξεπερνά, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, το 1,4 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά της κυβέρνησης, πάντως, ο Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε στο χθεσινό μπρίφινγκ, ήταν σαφέστατος: «Δεν έχω κάτι να προσθέσω, δεν υπάρχει θέμα με τον κ. Λιάκο» είπε, σχολιάζοντας πως «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Προσωπικά δεν είμαι ελεγκτής, ούτε ερευνητής. Εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, όχι τους συγγενείς των μελών της κυβέρνησης». Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εσωτερικών, κάνοντας λόγο για «ανθρωποφαγία», ανέφερε χθες το βράδυ ότι όλες οι επίμαχες συμβάσεις με δήμους είναι εκτός της εκλογικής του Περιφέρειας και πως «όλα τα στοιχεία είναι δημόσια και ελέγξιμα».

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Κόπηκε από το debate

Ο Λιάκος αν και μαθαίνω ότι «ζυγίστηκε» για να είναι μέλος της κριτικής επιτροπής των γαλάζιων debates, τελικά δεν θα μπει. Αναφέρομαι στο ολοήμερο τουρνουά debate που θα γίνει το Σάββατο στην Πειραιώς, με τη συμμετοχή 64 νέων (δήλωσαν συμμετοχή περί τους 100) που θα διαγωνιστούν ανά ζευγάρι. Από το Final 8 ως τον τελικό, την κριτική θα αναλάβει η «βαριά» επιτροπή των ρητόρων, με την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Γιώργο Βουλγαράκη, τον Μάκη Βορίδη, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Ακη Σκέρτσο. Στις προηγούμενες φάσεις, πριν τον τελικό, κριτές θα είναι, μεταξύ άλλων, οι Παύλος Μαρινάκης, Θάνος Πλεύρης, Αλεξάνδρα Σδούκου, Γιώργος Σμυρλής, Αγγελος Συρίγος, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου και Ελεονώρα Μελέτη.

Ο Σαμαράς άνοιξε τον κύκλο περιοδειών

Σε τροχιά προεκλογικής προετοιμασίας κινείται ο Αντώνης Σαμαράς. Το κόμμα δεν το ανακοίνωσε μεν, αλλά δημοσίευσε πρόγραμμα περιοδειών ανά την Ελλάδα και στις πρώτες εξορμήσεις του οι επιλογές των σταθμών και των συνομιλητών μόνο τυχαίες δεν μοιάζουν.

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Η αρχή γίνεται από τη Φθιώτιδα, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία, με τον Σαμαρά να επιχειρεί μέσα σε ένα τριήμερο να απευθυνθεί σε διαφορετικά, αλλά πολιτικά κρίσιμα ακροατήρια, σε αγρότες, αυτοδιοικητικούς, εκκλησιαστικούς παράγοντες, τοπικά στελέχη και νέους. Το πρώτο σταθερό μοτίβο είναι η Περιφέρεια και ειδικότερα ο αγροτικός κόσμος αφού θα δει εκπροσώπους του κλάδου στα Καμένα Βούρλα σήμερα και στα Μάλγαρα το Σάββατο. Το δεύτερο στοιχείο είναι η προσπάθεια οικοδόμησης τοπικών διαύλων, με συναντήσεις με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και τους μητροπολίτες Λαρίσης Ιερώνυμο και Θεσσαλονίκης Φιλόθεο.

Με νέους στη Θεσσαλονίκη

Ενδιαφέρον έχει και η επιλογή να περάσει το Σαββατόβραδό του στη Θεσσαλονίκη, σε συνάντηση με νέους σε μπαρ της πόλης. Η Βόρεια Ελλάδα θα είναι κρίσιμη περιοχή για τον Σαμαρά αφού εκεί η ΝΔ έχει καταγράψει απώλειες προς τα δεξιά της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις… φυγόκεντρες τάσεις κάποιων απογοητευμένων «γαλάζιων» στελεχών.