Αιχμές στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική της, τα καρτέλ, το ιδιωτικό χρέος και την κατάσταση της μεσαίας τάξης επεφύλασσε ξανά ο Αντώνης Σαμαράς στη νέα παρέμβασή του, ένα 24ωρο προτού ανοίξει τον πρώτο κύκλο περιοδειών του και κρατώντας για ένα χρονικό διάστημα πιο κοντά στις εκλογές, όπως συγκλίνουν οι πληροφορίες, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Με ειλημμένη την απόφαση για πρεσάρισμα διαρκείας στο Μαξίμου και για κριτική εφ’ όλης της ύλης, προσωπικά ο πρώην πρωθυπουργός αναβαθμίζει τις κινήσεις του στη δημόσια σφαίρα: καταθέτει προτάσεις και προχωρά σε απευθείας επαφές εκτός έδρας με τοπικούς φορείς, κοινωνικές ομάδες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε περιοχές (Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, Λάρισα την Παρασκευή κ.ά.) όπου η κυβέρνηση έχει ανοιχτά τραύματα. Ταυτόχρονα το σαμαρικό στρατόπεδο κατακεραυνώνει ονομαστικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επιμένοντας στη στρατηγική να τον εμφανίζει αποκομμένο από την παραδοσιακή βάση της κεντροδεξιάς παράταξης. Εξάλλου τα ευρήματα για τη δυνητική ψήφο σε ένα κόμμα Σαμαρά δεν αναλύει μόνο ο πρώην πρωθυπουργός αλλά επιπλέον και η Πειραιώς, που αναζητά συνολικά δεξιά αναχώματα.

Ακριβώς τη στιγμή που ο Σαμαράς, χωρίς να κατονομάσει τον Πρωθυπουργό, περιέγραφε (στο συνέδριο της «Ναυτεμπορικής») μια διαφορετική πραγματικότητα από εκείνη που παρουσιάζει το Μαξίμου, ο εξ απορρήτων του Νίκος Τσιούτσιας κάρφωνε το «κόμμα Μητσοτάκη», την «πολιτική μετάλλαξη της ΝΔ», την «ιδιωτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής» (Open). «Δεν είναι “φιλελευθερισμός” – νέος ή παλαιός – να αφήνεις να δημιουργούνται καρτέλ ή να τα ενισχύεις κι από πάνω (…) Η φιλελεύθερη πολιτική δεν μοιράζει προνόμια σε λίγους (…) δεν συνθλίβει τη μεσαία τάξη», είπε ο Σαμαράς.

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Οι σαμαρικές βολές ήρθαν 15 λεπτά αφότου ο Μητσοτάκης προέταξε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα την ανάγκη η Ελλάδα να έχει «σταθερότητα (…) ισχυρή καθοδήγηση στα κρίσιμα χρόνια που έρχονται (…) τεκμηριωμένες θέσεις αντί για εύκολα συνθήματα». Ο νυν Πρωθυπουργός επιμένει στο μότο «ρεαλιστική ελπίδα, όχι αβέβαιοι πειραματισμοί», ο πρώην στην προειδοποίηση για σημάδια παρακμής, ενώ χθες εισηγήθηκε αναδιάρθρωση ληξιπρόθεσμων οφειλών, χρηματοδοτικό εργαλείο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, μείωση του ενεργειακού κόστους.

Τα μετεκλογικά σενάρια

Στο μεταξύ, στο φόντο μετεκλογικών σεναρίων, η ΝΔ απορρίπτει συνεννόηση με τα δεξιότερα, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανήλθε στο «πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες, όχι όσοι συμμετέχουν σε συζητήσεις “πέριξ του Κολωνακίου”», με παραπομπή ακόμα και στη γαλάζια πρωτιά με 18% επί Σαμαρά. Ωστόσο, από το εσωτερικό της ΝΔ συνεχίζονται οι τοποθετήσεις που φέρνουν σε δύσκολη θέση την κυβερνητική έδρα. Ενδεικτικές οι αποστροφές του (καραμανλικού) βουλευτή Ανατολικής Αττικής Γιώργου Βλάχου ότι έπρεπε να αποφευχθεί η διαγραφή Σαμάρα και ότι «ακούω υπουργούς να λένε ότι μόνο με ΠΑΣΟΚ μπορώ να μιλήσω, δηλαδή δεν μπορείς με ένα άλλο κεντροδεξιό κόμμα;». Εξάλλου προ τετραμήνου έλεγε ότι «όλα μπαίνουν στο τραπέζι και όλα αποκλείονται» ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα, με το Μαξίμου να σπεύδει να μαζέψει τις εσωκομματικές αναταράξεις.