Ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε πως το ζήτημα «Δεν είναι της παρούσης» διαψεύδοντας εμμέσως τα σενάρια που τον θέλουν να προχωρά σε ανακοινώσεις την 29η Νοεμβρίου

Η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στην Καλαμάτα, για την πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής, με αφορμή την ονομαστική εορτή του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου, δεν θα μπορούσε να περάσει χωρίς την καθιερωμένη ερώτηση για το πότε σκοπεύει να ανακοινώσει το νέο του κόμμα.

Η απάντηση που έδωσε ήταν απολύτως ενδεικτική της διάθεσής του να μην ανοίξει τα χαρτιά του: «Δεν είναι της παρούσης». Και ίσως αυτό ακριβώς να είναι το μήνυμα που θα πρέπει να κρατήσουν όσοι σπεύδουν να προεξοφλήσουν ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το σενάριο της 29ης Νοεμβρίου, ημερομηνίας κατά την οποία το 2009 είχε εκλεγεί πρόεδρος της ΝΔ, μπορεί να συζητήθηκε και να αποτέλεσε συγκεκριμένη εισήγηση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο Σαμαράς έχει αποφασίσει να κινηθεί βάσει των σεναρίων που διακινούνται.

Αντιθέτως, η αίσθηση είναι ότι ο μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός μάλλον διασκεδάζει με την αγωνία που έχει δημιουργηθεί σε διάφορες πλευρές, εντός και εκτός του πολιτικού του περιβάλλοντος. Ακούει τις εισηγήσεις, γνωρίζει τις συζητήσεις, βλέπει τις ημερομηνίες να πηγαινοέρχονται, αλλά δεν δείχνει διατεθειμένος να ακολουθήσει τον ρυθμό που του επιβάλλουν οι προσδοκίες των άλλων.

Αλλωστε, ο ίδιος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για το πότε θα κάνει την κίνησή του. Και, όπως όλα δείχνουν, θα επιλέξει τον χρόνο και τον τρόπο που ο ίδιος θεωρεί ότι εξυπηρετούν καλύτερα τη στρατηγική του, χωρίς να δεσμεύεται από τις προβλέψεις, ούτε φυσικά από την ανυπομονησία όσων περιμένουν τα αποκαλυπτήρια.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η μάχη της Λάρισας

Παρεμπιπτόντως, να σας πω ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία η επιλογή της Λάρισας από τον Σαμαρά για την έναρξη του κύκλου των περιοδειών του στην περιφέρεια.

Η Θεσσαλία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες πολιτικές εξισώσεις για τη ΝΔ, καθώς τρία χρόνια μετά την καταστροφική επέλαση του «Daniel» η δυσαρέσκεια για τη διαχείριση παραμένει ισχυρή και οι γαλάζιοι βουλευτές της περιοχής είναι εξαιρετικά ανήσυχοι. Υπάρχουν εκκρεμότητες στις αποζημιώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα και, γενικώς, η διαφημισμένη ανασυγκρότηση της περιοχής προχωρά με ρυθμούς χελώνας, ενώ η ΝΔ σε δημοσκοπήσεις που «τρέχει» στην περιφέρεια αυτή καταγράφει αιμορραγία.

Στο ήδη βαρύ κλίμα έρχεται να προστεθεί και η υπόθεση της ολλανδικής εταιρείας που είχε αναλάβει τον σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και την εκπόνηση μελετών για σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα.

Διαφήμιση

Η εταιρεία αποχώρησε από την Ελλάδα, έκλεισε τα γραφεία της και απέλυσε περίπου 30 εργαζομένους, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα καταλήξει στα δικαστήρια με το ελληνικό Δημόσιο, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν ευθύνες για τις εκκρεμότητες και τα παραδοτέα. Και κάπως έτσι ο «Daniel» εξακολουθεί να αποτελεί μια ανοιχτή πολιτική πληγή που δεν κλείνει με εξαγγελίες…

Στον Γκουτέρες με 19 προτάσεις

Γραπτώς παρέδωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και στην προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Ανχελα Ολγκίν το πακέτο των 19 προτάσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς για το Κυπριακό, ενώ για το περιεχόμενό του έχει ενημερωθεί και ο Αντόνιο Γκουτέρες. Η πρόταση συνδυάζει Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης με ζητήματα ουσίας, επιχειρώντας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επιστροφή σε μια συνολική διαπραγμάτευση. Στα 19 σημεία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης, η αποναρκοθέτηση, η επιστροφή των Βαρωσίων, η αποκατάσταση μνημείων και σχολείων, η αντιμετώπιση παραβιάσεων στη νεκρή ζώνη, αλλά και η επανέναρξη των συνομιλιών με βάση το έγγραφο συγκλίσεων και τα αποτελέσματα του Κραν Μοντανά. Ωστόσο, η πρόσφατη υπαναχώρηση της τουρκοκυπριακής πλευράς για δύο οδοφράγματα (έπειτα και από σχετική παρέμβαση του Χακάν Φιντάν) αποτυπώνει τις δυσκολίες. Πλέον, αναμένεται ο καθορισμός νέας τριμερούς συνάντησης από τον Γκουτέρες.

Διαφήμιση

Ο Κουτσούμπας έχει χιούμορ

Με εξαιρετικά αντανακλαστικά εμφανίστηκαν το ΚΚΕ και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αξιοποιώντας τα προβλήματα λειτουργίας της Microsoft για να κάνει ένα απολαυστικό βίντεο πολιτικής επίθεσης στον καπιταλισμό, με χιούμορ και το γνώριμο σαρκαστικό ύφος του γενικού γραμματέα. Η κεντρική γραμμή του βίντεο ήταν «Επεσε η Microsoft; Ε, ανοίξτε κανένα παράθυρο στον σοσιαλισμό!».

Ο Κουτσούμπας περιγράφει τον καπιταλισμό ως ένα σύστημα που διαρκώς «κρασάρει», ενώ σχολιάζει πως οι μισθοί δεν φτάνουν, τα ενοίκια ανεβαίνουν και οι πόλεμοι πολλαπλασιάζονται. Δεν παρέλειψε να πετάξει και την απαραίτητη πολιτική μπηχτή, λέγοντας πως κάθε φορά που πατάμε update «μάς βγάζει… Μητσοτάκηδες».