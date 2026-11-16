Βασίλης Κικίλιας: «92 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ακτοπλοΐας»

Την τρίτη κατά σειρά κυβερνητική παρέμβαση για τη συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Πρόκειται για νέα οικονομική ενίσχυση ύψους 32 εκατ. ευρώ προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από το αυξημένο κόστος των καυσίμων στις τιμές των εισιτηρίων και να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο.

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Είχαν προηγηθεί δύο πρωτοβουλίες του B. Κικίλια, χάρη στις οποίες οι τιμές παρέμειναν σταθερές τα καλοκαίρια του 2025 και του 2026, ανακόπτοντας έναν κύκλο επτά ετών συνεχόμενων αυξήσεων.

2025 – Μείωση των λιμενικών τελών κατά 50%. Τον Μάρτιο του 2025, όταν ο Βασίλης Κικίλιας ανέλαβε το υπουργείο Ναυτιλίας, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες είχαν ήδη προαναγγείλει αυξήσεις 12%-15% στα εισιτήρια, με ισχύ από την 1η Μαΐου. Η υποχρεωτική μετάβαση σε ακριβότερα «πράσινα» ναυτιλιακά καύσιμα, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, είχε δημιουργήσει πρόσθετο κόστος, καθιστώντας τις ανατιμήσεις αναπόφευκτες. Ο νέος υπουργός ανέλαβε άμεσα πρωτοβουλία και, σε συνεργασία με την Προεδρία της Κυβέρνησης, προχώρησε στη μείωση των λιμενικών τελών κατά 50%, ώστε οι εταιρείες να μπορέσουν να απορροφήσουν το κόστος χωρίς να το μετακυλίσουν στους επιβάτες. Οι προαναγγελθείσες αυξήσεις αποτράπηκαν, ενώ στα ταχύπλοα καταγράφηκαν εκπτώσεις έως 32%.

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2026 – Εως 60 εκατ. ευρώ για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις. Εναν χρόνο αργότερα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η άνοδος στις τιμές των καυσίμων δημιούργησαν νέες πιέσεις στην ακτοπλοΐα, με τον κίνδυνο αυξήσεων στα εισιτήρια να επανέρχεται. Υστερα από σχετική εισήγηση του Βασίλη Κικίλια και με απόφαση του Πρωθυπουργού, το κράτος ανέλαβε για πρώτη φορά την κάλυψη του κόστους των υποχρεωτικών εκπτώσεων που παρέχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών (φοιτητές, πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία κ.ά.). Η παρέμβαση αυτή, ύψους έως 60 εκατ. ευρώ, επέτρεψε στις εταιρείες να απορροφήσουν μέρος του αυξημένου κόστους των καυσίμων. Ετσι, οι τιμές των εισιτηρίων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι.

Νοέμβριος 2026 – Νέα ενίσχυση 32 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής σεζόν, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προειδοποίησαν ότι υπάρχει κίνδυνος να περικοπούν δρομολόγια, λόγω των συνεχών αυξήσεων στις τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων, σε συνδυασμό με τη μείωση της επιβατικής κίνησης κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Βασίλης Κικίλιας προχώρησε σε νέα εισήγηση για τη στήριξη της ακτοπλοΐας, με στόχο να συγκρατηθούν εκ νέου οι τιμές των εισιτηρίων. Η παρέμβαση που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα προβλέπει οικονομική ενίσχυση των ακτοπλοϊκών εταιρειών με 0,16 ευρώ ανά λίτρο ναυτιλιακού καυσίμου, για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το μέτρο, συνολικού ύψους 32 εκατ. ευρώ, καλύπτει τόσο τις γραμμές ελεύθερης δρομολόγησης όσο και τις άγονες γραμμές.

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Μέτρα στήριξης

«Στη χώρα μας, τα πλοία αποτελούν λαϊκό μέσο μεταφοράς και η ακτοπλοΐα αναπόσπαστο κομμάτι ζωτικής σημασίας στην καθημερινότητα των νησιωτών μας. Γι’ αυτό και από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα το υπουργείο Ναυτιλίας δεσμεύτηκα ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συγκρατήσουμε τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων», δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

«Το πετύχαμε το 2025 και το καλοκαίρι του 2026. Τώρα, με τη νέα ενίσχυση των 32 εκατομμυρίων ευρώ, που προστίθεται στα 60 εκατομμύρια που έχει ήδη διαθέσει η κυβέρνηση με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, φτάνουμε συνολικά στα 92 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ακτοπλοΐας μέσα στο τρέχον έτος», προσθέτει ο υπουργός.

«Στόχος μας είναι να περιορίσουμε τις επιβαρύνσεις για τους επιβάτες και να διασφαλίσουμε ότι τα πλοία θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν τη νησιωτική χώρα. Οι άνθρωποι που ζουν στα νησιά πρέπει να μπορούν να ταξιδεύουν και να έχουν απρόσκοπτη μετακίνηση στην ηπειρωτική χώρα. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας και αδιάλειπτα θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να το καταφέρνουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων της χώρας, που συνεχίζει να δέχεται – όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη – τις επιπτώσεις των πολέμων και της ενεργειακής κρίσης», καταλήγει ο υπουργός.