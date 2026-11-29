Η κυκλοφορία των συρμών στο τμήμα Αττική – Ελληνικό θα διεξάγεται αποκλειστικά, ενώ για την εξυπηρέτηση του κοινού ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή κυκλική γραμμή Χ26

Νωρίτερα κατά δυόμισι ώρες θα κλείνουν από σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, τέσσερις σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας, λόγω της συνέχισης των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Ανθούπολη – Σεπόλια.

Ειδικότερα, οι σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια» θα κατεβάζουν ρολά στις 21:40 το βράδυ, με την κυκλοφορία των συρμών κατά τις ώρες των εργασιών να διεξάγεται αποκλειστικά στο τμήμα Αττική – Ελληνικό. Η ΣΤΑΣΥ σημειώνει ότι κατανοεί την αναστάτωση που προκαλούν οι ρυθμίσεις στο επιβατικό κοινό, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα έργα είναι αναγκαία για την αναβάθμιση των καθημερινών μετακινήσεων.

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Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών

Πριν από τη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν ως εξής:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό: 21:36

Από Περιστέρι προς Ελληνικό: 21:37

Από Άγιο Αντώνιο προς Ελληνικό: 21:38

Από Σεπόλια προς Ελληνικό: 21:40

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: 21:22

Από Σύνταγμα προς Ανθούπολη: 21:40

Από Σεπόλια προς Ανθούπολη: 21:49

Από Άγιο Αντώνιο προς Ανθούπολη: 21:52

Από Περιστέρι προς Ανθούπολη: 21:53

Πώς λειτουργεί η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ26



Για την εξυπηρέτηση των επιβατών (Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη κυκλοφορίας του Μετρό), ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ26 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ». Η γραμμή θα συνδέει τους σταθμούς Ανθούπολη, Περιστέρι, Άγιος Αντώνιος, Σεπόλια, Μεταξουργείο και Ομόνοια, χωρίς ωστόσο να διέρχεται από τους σταθμούς Σεπόλια, Αττική και Σταθμό Λαρίσης.

Αναλυτικά, τα λεωφορεία της γραμμής Χ26 θα πραγματοποιούν τις εξής στάσεις:

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινή αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου)

«ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (προσωρινή στάση επί της Πλατείας Καραϊσκάκη μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως)

«ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Λένορμαν)

«ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου)

«ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη)

«ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Αναπαύσεως)

«ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη)

«ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου)

«ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Λένορμαν)

«ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Αχιλλέως)

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινή αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου)