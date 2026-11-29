Θετικές αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να είναι οι εξελίξεις στην οικονομία της Ισπανίας ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών, σύμφωνα τουλάχιστον με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Berenberg.

Όπως αναφέρουν σε έκθεση προς του πελάτες της τράπεζας ο επικεφαλής οικονομολόγος της Holger Schmieding και οι οικονομολόγοι Felix Schmidt και Andrew Wishart της γερμανικής τράπεζας, από τη στιγμή που εξήλθε από την κρίση του ευρώ το 2014, η ισπανική οικονομία «σημειώνει δυναμική πορεία». Από το 2015 έως το τρίτο τρίμηνο του 2026, το ισπανικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 25,2%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το 14,5% που καταγράφηκε στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. «Αναμένουμε ότι η Ισπανία θα συνεχίσει να αποτελεί μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές οικονομίες και μετά τις εκλογές», εκτιμά η Berenberg. Μια ενδεχόμενη μετάβαση από την τρέχουσα κεντροαριστερή κυβέρνηση μειοψηφίας σε μια συμμαχία υπό την ηγεσία της κεντροδεξιάς θα μπορούσε να φέρει μια ατζέντα φιλική προς τις επιχειρήσεις, με ελαφρές φορολογικές ελαφρύνσεις και ορισμένες απορρυθμίσεις, σε συνδυασμό με μια αυστηρότερη πολιτική στο μεταναστευτικό. «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ΕΕ», όπως αναφέρεται στην έκθεση.

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Η στεγαστική πρόκληση

Για τους ψηφοφόρους το βιοτικό επίπεδο έχει μεγαλύτερη σημασία από το συνολικό ΑΕΠ. Όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η Ισπανία σημείωσε καλύτερες επιδόσεις από τις αντίστοιχες χώρες, αλλά με μικρότερη διαφορά: αύξηση 17,2% από το 2015, έναντι 11,8% στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Όπως ήταν αναμενόμενο, η μαζική μετανάστευση, χωρίς να συνοδεύεται από πολιτικές για την κατασκευή περισσότερων κατοικιών, επιδείνωσε την έλλειψη στέγης, καθιστώντας την προσιτή κατοικία ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά ζητήματα, επισημαίνει η τράπεζα.

Οι δύο πυλώνες της επιτυχίας

Η εξαιρετική, όπως χαρακτηρίζεται, πορεία της οικονομίας της Ισπανίας από το 2015 και μετά βασίστηκε σε δύο πυλώνες. Πρώτον, αξιοποιώντας προγενέστερες μεταρρυθμίσεις στην πλευρά της προσφοράς, που υλοποιήθηκαν επί πρωθυπουργίας του κεντροδεξιού Χοσέ Μαρία Αθνάρ μεταξύ 1996 και 2004. Νέες μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν μετά την κρίση του ευρώ βοήθησαν την Ισπανία να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της για σύγκλιση με τις πλουσιότερες χώρες του ευρωπαϊκού πυρήνα. Δεύτερον, η μαζική μετανάστευση, συχνά από ισπανόφωνες χώρες της Λατινικής Αμερικής, οδήγησε σε αύξηση του πληθυσμού κατά 6,8%. Στην υπόλοιπη Ευρωζώνη (εκτός Ισπανίας), ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά μόλις 2,4% κατά την ίδια περίοδο, δείχνουν τα στοιχεία της Berenberg.

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Τα προγράμματα των κομμάτων

Όπως εκτιμάται, ούτε η κεντροδεξιά ούτε η κεντροαριστερά επιθυμούν να παρεκκλίνουν σημαντικά από την πορεία δημοσιονομικής σύνεσης, χάρη στην οποία το δημόσιο έλλειμμα της Ισπανίας μειώθηκε στο 2,4% του ΑΕΠ το 2025 – ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (3%). Τα κόμματα όμως διαφέρουν ως προς τις λεπτομέρειες των υποσχέσεών τους, οι οποίες δεν είναι πλήρως καλυμμένες από πλευράς χρηματοδότησης. Ο σημερινός πρωθυπουργός Σάντσεθ προτείνει ελαφρά στροφή προς τα αριστερά, προβλέποντας υψηλότερη φορολογία στα ατομικά εισοδήματα από κεφάλαιο που υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ ετησίως, έναν νέο φόρο πλούτου για περιουσίες άνω των 100 εκατ. ευρώ, καθώς και ορισμένα άλλα μέτρα για τη χρηματοδότηση αυξημένων κοινωνικών δαπανών. Επίσης, τάσσεται υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στα ενοίκια, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει την προσφορά κατοικιών και, κατ’ επέκταση, να επιδεινώσει με την πάροδο του χρόνου την κρίση προσιτής στέγης. Το Λαϊκό Κόμμα (PP), υπό την ηγεσία του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, επιδιώκει στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, παράλληλα με τον περιορισμό των κοινωνικών δαπανών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Μια τέτοια εξέλιξη θα καθιστούσε την Ισπανία ακόμη πιο ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις, θεωρεί η τράπεζα.

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«Αν και το PP έχει ήδη συνεργαστεί με το Vox σε ορισμένες περιφέρειες, η σύναψη συμμαχίας σε εθνικό επίπεδο με τους λαϊκιστές, οι οποίοι τάσσονται κατά της μετανάστευσης και εκφράζουν έναν βαθμό ευρωσκεπτικισμού, δεν θα ήταν εύκολη υπόθεση για τον Νούνιεθ Φεϊχόο. Το πιθανότερο είναι ότι θα αποδεχόταν μια ελαφρώς αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική από εκείνη που ούτως ή άλλως σχεδιάζει, εφαρμόζοντας παράλληλα πολιτικές φιλικές προς τις επιχειρήσεις και επιμένοντας σε μια φιλοευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Συνολικά, δεν αναμένουμε ότι οι ισπανικές εκλογές θα οδηγήσουν σε μια ριζική αλλαγή πολιτικής που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε άλλα μέρη της Ευρώπης», καταλήγει η γερμανική τράπεζα.