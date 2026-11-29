Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στο νοσοκομείο, φέροντας ελαφρά τραύματα που δεν εμπνέουν ανησυχία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Κυριακής (29/11) στο Αργολικό Ναυπλίου, στην Αργολίδα, με απολογισμό τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το ένα όχημα να εκτραπεί της πορείας του, να προσκρούσει σε μάντρα σπιτιού και να ανατραπεί στη μέση του δρόμου.

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Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, φέροντας ευτυχώς ελαφρά τραύματα που δεν εμπνέουν ανησυχία. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.