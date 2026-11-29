Η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη στην οδό Κύπρου, από το ύψος της συμβολής με την οδό Πρίφτη, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (29/11) στο Κορωπί, καθώς κατέρρευσε τμήμα κατοικημένης μονοκατοικίας, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κύπρου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Πρίφτη.

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Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες, το κτίριο κατοικείται κανονικά, ωστόσο τη στιγμή της κατάρρευσης και εν μέσω της κακοκαιρίας «Άργος» οι ένοικοι έλειπαν από το σπίτι, αποφεύγοντας έτσι τα χειρότερα. Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε το τμήμα της μονοκατοικίας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους στο οίκημα και να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ύπαρξης τυχόν εγκλωβισμένων.