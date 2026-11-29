Η τραγουδίστρια υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με την ίδια, η βιομηχανία του θεάματος αγνόησε τις προειδοποιήσεις της για τη συμπεριφορά του κωμικού όταν τον χαρακτήρισε δημόσια «άθλιο αρπακτικό»

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε το 2006 σε διάδρομο τηλεοπτικού στούντιο με τον Ράσελ Μπραντ περιγράφει η Ντάνι Μινόγκ, αδελφή της Κάιλι, τονίζοντας ότι ο 51χρονος σήμερα κωμικός,ο οποίος καταδικάστηκε νωρίτερα τον Νοέμβριο σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών για βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις, χρησιμοποίησε το ύψος του για να την εκφοβίσει και δεν δεχόταν το «όχι», ενώ οι προειδοποιήσεις της στη βιομηχανία του θεάματος έπεσαν στο κενό.

Μιλώντας στο Stellar Magazine, η 55χρονη Αυστραλή τραγουδίστρια και ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνάντησή της με τον Ράσελ Μπραντ το 2006, όταν συμμετείχε στην εκπομπή του στο MTV, 1 Leicester Square.

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Dannii Minogue recounts how Russell Brand ‘used his height’ to intimidate her and ‘would not take no for an answer’ while cornering her in hallway – and says her warnings that he was a ‘vile predator’ were ignored https://t.co/oAbnE5JbSE — Daily Mail (@DailyMail) November 29, 2026

Όπως αποκάλυψε, μετά το τέλος της συνέντευξης εκείνος την στρίμωξε σε έναν διάδρομο του στούντιο, στέκοντας μπροστά από την έξοδο. «Στη μνήμη μου βλέπω την πόρτα και εκείνος να στέκεται ανάμεσα. Το ύψος του είναι πολύ επιβλητικό. Το ύψος του και ο τρόπος που το χρησιμοποίησε ήταν φρικτά. Έσκυβε πάνω μου, μου μιλούσε και εγώ δεν ήθελα καν να ακούσω. Ήθελα να φύγω από εκεί», περιέγραψε η αδελφή της Κάιλι Μινόγκ.

Dannii Minogue has shared how a 2006 encounter with Russell Brand left her feeling intimidated and unsafe ‘Asked, I think, on a red carpet, "What do you think of him?" – and I said, "It’s a vile predator." And no-one reacted. No-one” https://t.co/xRTONEcXtH https://t.co/pISJ4kjQWL Διαφήμιση Διαφήμιση November 29, 2026

Σύμφωνα με την αφήγηση της Μινόγκ, ο Μπραντ επιχειρούσε να της βάλει στο χέρι ένα χαρτί με τον αριθμό του τηλεφώνου του, προτείνοντάς της να βγουν έξω. «Του είπα: “Όχι, δεν θέλω τον αριθμό σου. Δεν θέλω να βγούμε. Φεύγω από εδώ. Είναι ένα όχι”. Θυμάμαι ότι δεν δεχόταν το όχι ως απάντηση και ήθελε πραγματικά να συνεχίσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τελικά κατάφερε να απομακρυνθεί με τη βοήθεια ενός άνδρα συναδέλφου της που παρενέβη και τη συνόδευσε έξω από το στούντιο.

O βρετανός κωμικός με την πρώην σύζυγό του Κέιτι Πέρι. REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

«Είναι ένα άθλιο αρπακτικό»



Η Ντάνι Μινόγκ υποστήριξε ότι παρότι η ίδια ένιωσε έντονα ταραγμένη και ανασφαλής από εκείνη τη στιγμή, οι προειδοποιήσεις της για τη συμπεριφορά του Μπραντ αγνοήθηκαν στον χώρο του θεάματος. «Με ρώτησαν, νομίζω σε ένα κόκκινο χαλί, “Τι γνώμη έχεις γι’ αυτόν;” και είπα: “Είναι ένα άθλιο αρπακτικό”. Και κανείς δεν αντέδρασε. Κανείς. Κάποιος είναι ένα άθλιο αρπακτικό και όλοι λένε: “Εντάξει, προχωράμε παρακάτω”», σημείωσε.

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Her 20-year-old warning about Russell Brand was ignored. Now, after his rape conviction, Dannii Minogue reveals what really happened. > https://t.co/yyFmwGGvkH https://t.co/bASYXqainS — Herald Sun (@theheraldsun) November 29, 2026

Στις 5 Νοεμβρίου, το Southwark Crown Court του Λονδίνου επέβαλε στον Ράσελ Μπραντ ποινή φυλάκισης 10 ετών και έξι μηνών, έπειτα από τετράβδομη δίκη κατά την οποία κρίθηκε ένοχος για βιασμό και τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης για πράξεις που τελέστηκαν μεταξύ 2004 και 2009. Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Μπενάθαν χαρακτήρισε τον καταδικασθέντα «επικίνδυνο σεξουαλικό αρπακτικό», επισημαίνοντας ότι εκμεταλλεύτηκε τη φήμη, την επιρροή και την εξουσία του με «αλαζονική περιφρόνηση στο δικαίωμα μιας γυναίκας να πει όχι», θεωρώντας ότι μπορούσε να δρα ατιμώρητα — πάνω από τρία χρόνια μετά τη δημόσια ανάδειξη των πρώτων καταγγελιών σε βάρος του