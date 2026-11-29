Ο Γκάντι Άιζενκοτ έθεσε περιθώριο 24 ωρών προκειμένου να διαπιστώσει αν η πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για εναλλαγή στην πρωθυπουργία είναι πράγματι ειλικρινής

Σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί το πολιτικό αδιέξοδο μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, ξεκίνησαν συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

Στις εκλογές, το μπλοκ του Νετανιάχου εξασφάλισε 53 έδρες, ενώ ο συνασπισμός τεσσάρων κομμάτων που στηρίζει τον Άιζενκοτ συγκέντρωσε 48 έδρες. Κανένα από τα δύο στρατόπεδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των 61 εδρών στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο των 120 μελών.

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Το Σάββατο, ο Νετανιάχου πρότεινε τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με εναλλαγή στην πρωθυπουργία, δηλώνοντας μάλιστα πρόθυμος να αναλάβει πρώτος το αξίωμα ο Άιζενκοτ.

«Η ευθύνη μου ως ηγέτη με υποχρεώνει να αφήσω στην άκρη τα πάντα, ακόμη και την αρχή ότι πρέπει να αναλάβει την πρωθυπουργία το μεγαλύτερο κόμμα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Πρόσθεσε ότι αποδέχεται να γίνει πρώτα πρωθυπουργός ο Άιζενκοτ, ενώ ο ίδιος θα αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή πρωθυπουργού στην αρχή της κυβερνητικής θητείας.

אזרחי ישראל, לפני ימים אחדים, האמת והצדק יצאו לאור בבית המשפט. זה קרה בזכות רבים בעם ישראל שעמדו לצידי בעשור האחרון, ובראשם רעייתי שרה ובניי יאיר ואבנר – שעברו סבל קשה ותמכו בי בכל החזיתות. בימים האחרונים, ראינו דבר נוסף: מראות מזעזעים בכנסת – עזיבת האולם בעת ההמנון, הפניית הגב להלומי הקרב וטריקת הדלת בפני המשפחות השכולות. ביום רביעי האחרון, הדרישה של רע"מ והמשותפת הביאה להפלת הצעת חוק שנועדה למנוע החזרת גופות מחבלים למשפחותיהם. מה שאנחנו רואים היום בכנסת זו רק ההתחלה. זה יקרה גם בממשלה. בלי לירות כדור אחד, גורמים עוינים ישתלטו על המדינה מבפנים. תומכי הטרור מתכננים לתת אזרחות ישראלית למאות אלפי פלסטינים שיכנסו לישראל מיהודה, שומרון, עזה ומדינות שכנות בטענה של איחוד משפחות; להקים אוטונומיה ערבית בגליל ובנגב; לסגת מאזורי הביטחון בעזה, סוריה ולבנון ולהחזיר את המחבלים לפתח יישובינו; ובסופו של דבר להקים מדינה פלסטינית בחסות איראן על חורבותיה של מדינת ישראל. כדי להכשיר את הקמת ממשלת האסון הזאת, חלק מחברי מפלגות תומכי טרור מדברים מילים רכות בעברית, בעוד שבערבית כולם מביעים תמיכה מוחלטת בארגוני הטרור ובהשמדת ישראל – תחת עקרון התקייה שמותר לשקר לכופרים כדי להביסם. כפי שאמר שלשום ח"כ בכר עואודה, בכיר ברשימה המשותפת, הוא וחבריו יכבלו את ידי ממשלת השמאל להילחם באויבנו: "נהיה נגד כל מלחמה שתיפתח נגד עמנו". רוב מוחלט של אזרחי ישראל לא נופל בפח של תרגיל שקוף זה. מאז הגילויים המהדהדים בבית המשפט והאירועים המבישים בכנסת, רבים פונים אליי בכמיהה לאחדות. ביניהם יש גם רבים שלא הצביעו עבורי שאומרים שנוכח מה שהתברר במשפט אין יותר תירוץ לחרם שמנע אחדות. אחדות זו היא צו השעה. אנו נדרשים להתמודד עם סכנות מיידיות שמאיימות על עצם קיומנו. הדרך היחידה לעשות זאת היא בשילוב כל המפלגות שרואות בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. נגיע להסכמות בנושאים שעומדים על הפרק, לרבות נושא הגיוס ולימוד התורה עליו נגיע להבנות עם שותפינו החרדים. הליכוד בהנהגתי היא המפלגה הגדולה ביותר במדינה, בפער גדול של רבע מיליון יותר מצביעים מאשר מפלגתו של איזנקוט. מטבע הדברים אני צריך להוביל את ממשלת האחדות, או לפחות להיות ראשון ברוטציה. אך נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו, אחריותי כמנהיג מחייבת אותי לשים הכל בצד, כולל את עקרון המפלגה הגדולה, ולהסכים לכך שגדי איזנקוט יכהן ראשון כראש ממשלה, ואני אכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי. אני מצפה שלנוכח הסכמתי זו נפתח מיד במו"מ אמיתי, כנה ומואץ שבו תהיה נכונות דומה לפשרות ולוויתורים גם בצד השני, להקמת ממשלת האחדות הלאומית שתהדוף את הסכנות ותבטיח את ביטחון ישראל ועתידה. Διαφήμιση Διαφήμιση November 28, 2026

Από την πλευρά του, ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού κάλεσε τον Νετανιάχου σε «ουσιαστικές και άμεσες διαπραγματεύσεις».

Η προθεσμία για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Ο Άιζενκοτ έχει προθεσμία έως τις 6 Δεκεμβρίου για να σχηματίσει κυβέρνηση, μετά την εντολή που του έδωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ.

Ο επικεφαλής του κεντρώου κόμματος Yashar έχει ήδη σημειώσει κάποια πρόοδο, εξασφαλίζοντας συμφωνίες συνεργασίας με δύο κόμματα. Ωστόσο, οι δυσκολίες παραμένουν, κυρίως εξαιτίας των αντιδράσεων στη συνεργασία με τα αραβικά κόμματα, αλλά και των διαφωνιών με τα υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα.

Στις εκλογές, δύο συμμαχίες αραβικών κομμάτων συγκέντρωσαν συνολικά 19 έδρες, καταγράφοντας ιστορική επίδοση, μετά την αυξημένη συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων. Το αποτέλεσμα αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.

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Ωστόσο, σχεδόν όλα τα εβραϊκά κόμματα είχαν αποκλείσει προεκλογικά το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί τους.

Οι διαφωνίες και το ενδεχόμενο νέων εκλογών

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η πρότασή του για κυβέρνηση εθνικής ενότητας συνδέεται με τη σοβαρότητα των κινδύνων που αντιμετωπίζει το Ισραήλ, τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση ικανή να τους διαχειριστεί.

Ο Άιζενκοτ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να εξετάσει κατά πόσο η πρόταση του Λικούντ είναι πραγματικά ειλικρινής, δίνοντας περιθώριο 24 ωρών για να διαπιστώσει τις προθέσεις του.

Παράλληλα, κατηγόρησε το κόμμα του Νετανιάχου ότι καθυστερεί σκόπιμα τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης, επιδιώκοντας ουσιαστικά να οδηγήσει τη χώρα σε νέες εκλογές.

Το Ισραήλ δεν έχει καταφέρει ποτέ να εκλέξει ένα κόμμα με απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με αποτέλεσμα όλες οι κυβερνήσεις του να σχηματίζονται μέσα από συνεργασίες. Η πολιτική αστάθεια είχε φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα την περίοδο 2019-2022, όταν η χώρα οδηγήθηκε σε πέντε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, καθώς ο Νετανιάχου και οι πολιτικοί αντίπαλοί του αδυνατούσαν να συμφωνήσουν στον σχηματισμό κυβέρνησης.

Πηγή: BBC