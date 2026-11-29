Παρά τη σφοδρότητα της μετωπικής σύγκρουσης που κατέγραψε η κάμερα της streamer στην Πορτογαλία, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί σύμφωνα με τις τοπικές αρχές

Τη στιγμή της μετωπικής σύγκρουσης του αυτοκινήτου της με άλλο όχημα, ενώ κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, κατέγραψε σε ζωντανή μετάδοση στο Twitch η Πορτογαλίδα streamer Beatriz Nogueira, γνωστή στους διαδικτυακούς της ακολούθους ως BeatrizNGR.

Η streamer, η οποία μεταδίδει συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, αλλά και περιεχόμενο σχετικό με βιντεοπαιχνίδια, οδηγούσε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στους δρόμους της πόλης Λούρες, στην Πορτογαλία, έχοντας ενεργοποιήσει το live stream της. Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης συνομιλούσε με τους θεατές και διάβαζε τα μηνύματα που έστελναν.

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Σε βίντεο το οποίο αναπαράχθηκε στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται να αποσπά επανειλημμένα την προσοχή της από τον δρόμο, κοιτάζοντας το κινητό της τηλέφωνο και αλληλεπιδρώντας με τους ακολούθους της, ενώ βρίσκεται πίσω από το τιμόνι.

Σε κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια στροφής, το όχημά της περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται μετωπικά με αυτοκίνητο που κινείται από την αντίθετη κατεύθυνση. Το περιστατικό καταγράφεται από την κάμερα της streamer και το σχετικό βίντεο διαδίδεται γρήγορα στο διαδίκτυο.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Portekizli Twitch yayıncısı beatrizngr, canlı yayında virajı dönerken telefonuna bakması sonucu kaza yaptı ve yayını hızla sonlandırırken çarptığı araçtan çığlık sesleri duyuldu. https://t.co/ZvkzH7tUIC — platcorn (@platcornweb) November 27, 2026

Σύμφωνα με το πορτογαλικό ειδησεογραφικό μέσο Notícias ao Minuto, το τροχαίο σημειώθηκε μεταξύ 17:00 και 18:00 της Παρασκευής, στον δρόμο EN250, στην περιοχή Santo António de Cavaleiros, στη Λούρες. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι ταυτοποίησαν τους εμπλεκόμενους και κατέγραψαν το περιστατικό.

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Παρά τη μετωπική σύγκρουση, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Δεύτερος αποκλεισμός από το Twitch

Μία ημέρα μετά το τροχαίο, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, η πλατφόρμα Twitch προχώρησε στην προσωρινή αναστολή του λογαριασμού της BeatrizNGR.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα BetterBanned, που παρακολουθεί τις αναστολές λογαριασμών στην πλατφόρμα, πρόκειται για τη δεύτερη καταγεγραμμένη περίπτωση αποκλεισμού της συγκεκριμένης streamer. Η πρώτη είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2025 και είχε διάρκεια μόλις μία ημέρα.

Οι κανόνες του Twitch απαγορεύουν την επικίνδυνη οδήγηση και τη μετάδοση περιεχομένου που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τον οδηγό ή άλλους, συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης της προσοχής κατά την οδήγηση μέσω της ανάγνωσης μηνυμάτων ή της αλληλεπίδρασης με το κοινό.

Αντίστοιχες κυρώσεις έχουν επιβληθεί στο παρελθόν και σε άλλους δημοφιλείς δημιουργούς περιεχομένου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της streamer ExtraEmily, της οποίας ο λογαριασμός είχε ανασταλεί μετά από περιστατικό κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, όταν φέρεται να αποσπάστηκε η προσοχή της από την οδήγηση και να κινδύνευσε να συγκρουστεί με άλλο όχημα.

Μέχρι στιγμής, το Twitch δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως ότι η αναστολή του λογαριασμού της BeatrizNGR συνδέεται με το τροχαίο, ούτε έχει ανακοινώσει τη διάρκεια της ποινής.