Ο 87χρονος Άνχελ Αλγκουαθίλ Μαρτίνεθ απεβίωσε στο Σαν Σεμπαστιάν, με τον Βάσκο τεχνικό να επιλέγει να παραμείνει στο πλευρό της ομάδας του παρά το βαρύ πένθος

Πένθος για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Άνχελ Αλγκουαθίλ Μαρτίνεθ, σε ηλικία 87 ετών, στο Σαν Σεμπαστιάν, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα.

Παρά τη δυσάρεστη είδηση, ο προπονητής του Ολυμπιακού θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» για την αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Κυριακής (29/11), στις 19:00.

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Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αλγκουαθίλ γνώριζε τη δυσάρεστη είδηση από την Πέμπτη (26/11), όμως έδωσε κανονικά το παρών στον πάγκο της ομάδας του στο ματς με την Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Άνχελ Αλγκουαθίλ Μαρτίνεθ είχε επτά παιδιά, 13 εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα, ενώ ο Ιμανόλ και τα αδέρφια του είχαν χάσει και τη μητέρα τους από καρκίνο, με τον νυν προπονητή του Ολυμπιακού να είναι τότε μόλις 14 ετών.