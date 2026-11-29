Σύμφωνα με τον κ. Κονδύλη τα ακάθαρτα που προορίζονταν για την Ψυττάλεια κατέληξαν στον δρόμο και από εκεί οδηγούνται κατευθείαν στη θάλασσα.

Εικόνες ντροπής καταγράφηκαν για άλλη μια φορά σήμερα, Κυριακή (29/11), στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Κανάρη, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση του δημάρχου Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη, ο οποίος εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της ΕΥΔΑΠ και της Περιφέρειας, φέρνοντας στη δημοσιότητα βίντεο με λύματα να κατακλύζουν τον παραλιακό άξονα.

Όπως κατήγγειλε ο κ. Κονδύλης, σε ένα σημείο που υπερχειλίζει έπειτα από κάθε ισχυρή βροχόπτωση, o λάθος χειρισμός ενός φορτηγού της ΕΥΔΑΠ προκάλεσε το πρόβλημα μετατρέποντας τη Λεωφόρο Ποσειδώνος σε αγωγό ρύπανσης.

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«Αυτή τη φορά, το φορτηγό για κάποιο λόγο έκανε όπισθεν και άφησε το καπάκι να ανοίξει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αλίμου, σημειώνοντας πως τα ακάθαρτα που προορίζονταν για την Ψυττάλεια κατέληξαν στον δρόμο και από εκεί οδηγούνται κατευθείαν στη θάλασσα.

Ο Ανδρέας Κονδύλης καταλόγισε ευθέως ευθύνες για την αδυναμία τήρησης στοιχειωδών κανόνων ασφαλείας και την έλλειψη λύσης στις συνεχείς υπερχειλίσεις του δικτύου σε κάθε έντονη βροχόπτωση, κάνοντας λόγο για «τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις, που ρυπαίνουν και υποβαθμίζουν το περιβάλλον και προσβάλλουν τη δημόσια υγεία».

Πλέον, την υπόθεση αναλαμβάνει η Δικαιοσύνη, καθώς ο Δήμος Αλίμου προχώρησε ήδη στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την απόδοση ευθυνών. «Για την κατάσταση αυτή, έχει ήδη επιληφθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, έχουν κατατεθεί στοιχεία και σχηματίζεται δικογραφία», υπογράμμισε ο δήμαρχος.