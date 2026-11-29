Από την επαρχία γαστρονομίας στη Ρουμανία μέχρι την απομονωμένη Αγία Ελένη - Στη λίστα βρίσκονται επίσης Σαρδηνία, Ρουμανία και Σλοβενία

Τα 20 καλύτερα μέρη για ταξίδι το 2027 παρουσιάζονται από τους συντάκτες του BBC Travel, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες, νέους λόγους επίσκεψης και διαφορετικές οπτικές για τον κόσμο. Οι προτάσεις δεν περιορίζονται στους γνωστούς προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη ή η Βενετία, αλλά περιλαμβάνουν απομακρυσμένα νησιά και μέρη που δίνουν έμφαση στη βιωσιμότητα και την πολιτιστική κληρονομιά.

Για το 2027, οι προτεινόμενοι προορισμοί ξεχωρίζουν για τις αξέχαστες εμπειρίες που προσφέρουν, αλλά και για τις ευκαιρίες που δίνουν στους ταξιδιώτες να συμβάλλουν θετικά στους ανθρώπους και τα περιβάλλοντα που τους κάνουν ξεχωριστούς.

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Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για το 2027 είναι:

Madagascar, Quebec City (Καναδάς), Ise-Shima Peninsula (Ιαπωνία), St Helena, Salvador (Βραζιλία), Okefenokee Swamp (ΗΠΑ), Burgundy (Γαλλία), Meghalaya (Ινδία), Ghana (Αφρική), Daintree (Αυστραλία), Bohinj (Σλοβενία), Unst (Σκωτία), Gangwon Province (Νότια Κορέα), Alberta (Καναδάς), Sardinia (Ιταλία), Christchurch (Νέα Ζηλανδία), Harghita County (Ρουμανία), Cordillera Blanca (Περού), Almaty (Καζακστάν), Nagato Yumoto Onsen (Ιαπωνία).

Μαδαγασκάρη: Το νησί φιλοξενεί το 92% των θηλαστικών που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο. Με στόχο να αυξήσει τον τουρισμό, η Μαδαγασκάρη προσφέρει μοναδικές συναντήσεις με άγρια ζωή και δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Το 2027, το Mitsinjo Reserve ολοκληρώνει ένα μεγάλο έργο αναδάσωσης, ενώ η Anja Community Reserve χρηματοδοτεί με τα έσοδα από τον τουρισμό δράσεις υγείας και εκπαίδευσης.

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Πόλη του Κεμπέκ, Καναδάς: Η πόλη έγινε η πρώτη στον κόσμο που ανακηρύχθηκε Unesco Biosphere Reserve το 2026. Εκτός από την παλιά πόλη, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δραστηριότητες στη φύση, να δοκιμάσουν το νέο αστικό λιμάνι για κολύμπι και να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας Huron-Wendat στο Wendake.

Χερσόνησος Ίσε-Σίμα, Ιαπωνία: Το καλοκαίρι του 2027, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αρχαίο Shinto τελετουργικό okihiki, που πραγματοποιείται κάθε 20 χρόνια. Η περιοχή φημίζεται για τη φυσική ομορφιά, τα ιερά και την πλούσια πολιτιστική ιστορία της.

Αγία Ελένη:: Ένα από τα πιο απομονωμένα νησιά του κόσμου ανοίγει σταδιακά στον τουρισμό. Με μόλις μία πτήση την εβδομάδα από το Γιοχάνεσμπουργκ, το νησί προσφέρει ηφαιστειακά τοπία, ιστορία και μοναδικές υπαίθριες δραστηριότητες, όπως η ανάβαση στη διάσημη Jacob’s Ladder.

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Σαλβαδόρ, Βραζιλία: Η πόλη θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Γυναικών FIFA 2027, το πρώτο που θα πραγματοποιηθεί στη Νότια Αμερική. Οι ταξιδιώτες μπορούν να γνωρίσουν την πλούσια αφροβραζιλιάνικη κουλτούρα, την ιστορική συνοικία Pelourinho και τη γαστρονομία της περιοχής.

Βάλτος Οκεφενόκι, ΗΠΑ: Η μεγαλύτερη μαύρη βαλτώδης περιοχή της Βόρειας Αμερικής προστατεύεται ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco. Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν το οικοσύστημα με κανό ή πεζοπορία σε ειδικές διαδρομές.

Βουργουνδία, Γαλλία: Η περιοχή γιορτάζει τα 200 χρόνια από τη γέννηση της φωτογραφίας, με εκθέσεις στο Chalon-sur-Saône και πολιτιστικές διαδρομές ανάμεσα σε αμπελώνες και ιστορικά χωριά.

Μεγκαλάγια, Ινδία: Γνωστή για τις ζωντανές γέφυρες από ρίζες δέντρων, η περιοχή αναπτύσσει τον κοινοτικό τουρισμό, με έμφαση στη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού της πλούτου.

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Γκάνα: Το 2027 συμπληρώνονται 70 χρόνια ανεξαρτησίας. Το πρόγραμμα Beyond the Return ενθαρρύνει την επανασύνδεση της διασποράς με την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Ντέιντρι, Αυστραλία: Το αρχαιότερο τροπικό δάσος του κόσμου προσφέρει νέες εμπειρίες με τη συμμετοχή των αυτόχθονων πληθυσμών, ξεναγήσεις και γαστρονομικές διαδρομές με τοπικά προϊόντα.

Μπόχινι, Σλοβενία: Η νέα ποδηλατική διαδρομή που συνδέει τη Bled με τη λίμνη Bohinj προσφέρει στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις αλπικές ομορφιές της περιοχής και το μοντέλο βιώσιμου τουρισμού που εφαρμόζεται εκεί.

Άνστ, Σκωτία: Το βορειότερο κατοικημένο νησί του Ηνωμένου Βασιλείου θα φιλοξενήσει το πρώτο διαστημικό κέντρο της χώρας, ενώ παράλληλα προσφέρει πλούσια βίκινγκ κληρονομιά και παραδοσιακή κουλτούρα.

Επαρχία Γκανγουόν, Νότια Κορέα: Η ορεινή αυτή περιοχή προσφέρει ήρεμες αποδράσεις από τη ζωή της Σεούλ, με βουδιστικούς ναούς, φυσικές διαδρομές και παραδοσιακές γιορτές.

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Αλμπέρτα, Καναδάς: Το 2027 σηματοδοτεί την 150ή επέτειο της Συνθήκης 7, με εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την ιστορία των Πρώτων Εθνών και την πολιτιστική πολυμορφία της επαρχίας.

Σαρδηνία, Ιταλία: Το νησί προσφέρει μοναδικά τοπία, αρχαιολογικά μνημεία και αυθεντική γαστρονομία, ενώ οι νέες απευθείας πτήσεις διευκολύνουν την πρόσβαση για διεθνείς ταξιδιώτες.

Κράισττσερτς, Νέα Ζηλανδία: Η πόλη έχει αναγεννηθεί μετά τους σεισμούς, με νέες υποδομές, πολιτιστικές διαδρομές και αναδυόμενη γαστρονομική σκηνή που προσελκύει επισκέπτες.

Επαρχία Χαργκίτα, Ρουμανία: Η άγνωστη αυτή γωνιά της Τρανσυλβανίας αναδεικνύεται ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας το 2027, με έμφαση στην τοπική κουζίνα και τις παραδόσεις.

Οροσειρά Κορδιγιέρα Μπλάνκα, Περού: Η οροσειρά με πάνω από 500 παγετώνες και αρχαία μονοπάτια προσφέρει μοναδικές πεζοπορικές διαδρομές και πολιτιστικές εμπειρίες.

Αλμάτι, Καζακστάν: Η πόλη αποκτά νέα δυναμική με πολιτιστικές εκδηλώσεις, νέα μουσεία σύγχρονης τέχνης και διεθνείς πτήσεις, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία στην Κεντρική Ασία.

Ναγκατό Γιουμότο Όνσεν, Ιαπωνία: Το 2027, η αρχαία λουτρόπολη γιορτάζει τα 600 χρόνια από την ίδρυσή της, με παραδοσιακές τελετές και σύγχρονες υποδομές που προσελκύουν επισκέπτες σε μία από τις λιγότερο γνωστές περιοχές της χώρας.

Πηγή: BBC