Οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συνέντευξη διά ζώσης με εκπροσώπους 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων για τις πάνω από 500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Εντυπωσιακή συμμετοχή Ελλήνων από κάθε γωνιά της Γερμανίας, καθώς και από την Ελβετία, την Αυστρία, την Αγγλία και το Λουξεμβούργο σημειώθηκε στη δράση εξωστρέφειας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Rebrain Greece» που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στόχος της πρωτοβουλίας «Rebrain Greece» είναι ο επαναπατρισμός Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στη χώρα μας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Συνολικά, 1.712 Έλληνες της Διασποράς πέρασαν τις πόρτες της εκδήλωσης και είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συνέντευξη διά ζώσης με τους εκπροσώπους 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αναζητώντας μία από τις πάνω από 500 θέσεις εργασίας που προσφέρθηκαν.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε στους συμμετέχοντες τα νέα δεδομένα που επικρατούν στην ελληνική αγορά εργασίας, «μία ελληνική αγορά εργασίας η οποία αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως παράδειγμα, όπως αναδείχθηκε πρόσφατα σε Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσαν κορυφαίοι παγκόσμιοι οικονομικοί θεσμοί: η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το Peterson Institute for International Economics και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες, υποχωρώντας σε ποσοστό 7,6%.

Παράλληλα, η αγορά εργασίας αριθμεί περίπου 600.000 επιπλέον εργαζόμενους σε σχέση με το 2019 και το ποσοστό απασχόλησης βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο στην ιστορία της χώρας».

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Η Ελλάδα του σήμερα προσφέρει σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές που πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν. Μέσα από τις δράσεις του “Rebrain Greece” φέρνουμε αυτές τις προοπτικές πιο κοντά στους συμπατριώτες μας που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας με επιχειρήσεις που αναζητούν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η συμμετοχή χθες στο Μόναχο ήταν εντυπωσιακή για ακόμη μία φορά, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ότι οι συμπατριώτες μας επιθυμούν την επιστροφή στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί πλέον μία ανταγωνιστική επαγγελματική αγορά και έναν ελκυστικό επαγγελματικό προορισμό».

Διαφήμιση

Αντίστοιχες δράσεις εξωστρέφειας έχουν πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ, στο Ντίσελντορφ, στη Στουτγκάρδη και στη Νέα Υόρκη, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 9.600 επισκέπτες και 120 αποστολές κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνεχίζει τις διεθνείς δράσεις εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά εργασίας.

Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας αφορούν, μεταξύ άλλων, τους κλάδους της ενέργειας, της βιομηχανίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, των τραπεζικών υπηρεσιών, των κατασκευών και υποδομών, της ναυτιλίας, του τουρισμού, της φαρμακοβιομηχανίας, της υγείας, της αμυντικής βιομηχανίας και της αεροδιαστημικής.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, από τους 773.296 πολίτες που έφυγαν από την Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2024, οι 473.042 έχουν ήδη επιστρέψει.

Ταυτόχρονα, ο επαναπατρισμός ενθαρρύνεται και μέσω φορολογικών κινήτρων, όπως η μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για επτά χρόνια για όσους πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης και η Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικού Διαλόγου του ΣΕΒ, Κατερίνα Δασκαλάκη.