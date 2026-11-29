Το υπουργείο Ανάπτυξης ολοκλήρωσε 25 έργα υποδομών συνολικού προϋπολογισμού περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συστήνει επιτροπή για τη διαφάνεια στις χρεώσεις

Απάντηση στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά κατά την επίσκεψή του στη ΒΙΠΕ Σίνδου δίνει το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Ανάπτυξης, αναφερόμενο στις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί στις κοινόχρηστες υποδομές των επιχειρηματικών πάρκων, στην αδειοδότηση νέων πάρκων, καθώς και στις αλλαγές που προωθούνται για τη λειτουργία και τη διαχείρισή τους.

Συγκεκριμένα, με αφορμή δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά κατά την επίσκεψή του στη ΒΙΠΕ Σίνδου, το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Ανάπτυξης επισημαίνει τα ακόλουθα:

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Το υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, προχώρησε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις στις κοινόχρηστες υποδομές επιχειρηματικών πάρκων που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούσαν εκκρεμότητα δεκαετίων.

Ολοκληρώθηκαν 25 τέτοια έργα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 100 εκατ. ευρώ, με δημόσια χρηματοδότηση περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Ειδικά στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο, οι πιστοποιημένες δαπάνες ανέρχονται σε 14,47 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ήδη καταβληθεί δημόσια χρηματοδότηση ύψους 7,10 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ύστερα από πολυετή στασιμότητα, επανεκκίνησε η αδειοδότηση νέων επιχειρηματικών πάρκων. Έχουν ήδη αδειοδοτηθεί το Thess INTEC και τα Οινόφυτα και τέσσερα ακόμη πάρκα βρίσκονται σε τελικό στάδιο αδειοδότησης.

Οι εξελίξεις αυτές στηρίζονται στον ν. 4982/2022, με τον οποίο η κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την ψήφο και του κ. Σαμαρα, ενοποίησε το επί χρόνια κατακερματισμένο θεσμικό πλαίσιο των πάρκων.

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Αντιμετώπισε χωροταξικές, πολεοδομικές και αδειοδοτικές εκκρεμότητες, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις.

Κατά την εφαρμογή του νόμου, ωστόσο, έχουν υπάρξει προβλήματα και δυσλειτουργίες στις σχέσεις διαχειριστών και εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Το υπουργείο Ανάπτυξης πραγματοποίησε διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς και προχώρησε στην συγκρότηση εξειδικευμένης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, η οποία πολύ σύντομα θα ολοκληρώσει το έργο της.

Βασική κατεύθυνση του έργου της είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη διαχείριση των πάρκων, με σαφείς και τεκμηριωμένες χρεώσεις, προσδιορισμένες υποχρεώσεις και αποτελεσματικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

Στόχος είναι η λειτουργία των διαχειριστών να συμβαδίζει με τη δυνατότητα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων να παράγουν και να αναπτύσσονται, ώστε να ενισχύεται ακόμα περισσότερο η ελληνική βιομηχανία και οι θέσεις απασχόλησης.