Μήνυμα του 112 για θυελλώδεις ανέμους στην Αττική μέχρι τη Δευτέρα, πλημμύρες, κατολισθήσεις και απαγορευτικό απόπλου - Live η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα λόγω της κακοκαιρίας «Άργος» που φέρνει ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Λίγο μετά τις 14:00, προειδοποιητικό μήνυμα 112 ήχησε στην Αττική. Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας».

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Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου από την ΕΜΥ – Πού αναμένονται φαινόμενα εντός της ημέρας

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων, που εκδόθηκε την Παρασκευή 27-11-2026 με α.α. 10/2026 και έλαβε την ονομασία ΑΡΓΟΣ, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα,

Σήμερα Κυριακή (29-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας) (κόκκινη προειδοποίηση) και

β. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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Αύριο Δευτέρα (30-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση) και στα Δωδεκάνησα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Επίμονες βροχές στην Αττική – Αυξημένη η ροή υδάτων στον Κηφισό (video)

Αδιάκοπα συνεχίζονται τα φαινόμενα της κακοκαιρίας και στην Αττική. Λόγω της διαρκούς βροχόπτωσης, ο Κηφισός παρουσιάζει αυξημένη ροή υδάτων, δίχως ωστόσο η στάθμη να εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, η βροχόπτωση επηρεάζει σχεδόν το σύνολο του νομού —από τα βόρεια και τα ανατολικά έως τα δυτικά και τα νότια προάστια, τον Πειραιά και το Σούνιο— με τις μεγαλύτερες ραγδαιότητες να καταγράφονται σε Χαϊδάρι (55,4 mm/hr), Πειραιά (43,4 mm/hr), Άλιμο, Νίκαια και Βύρωνα.

​Η Αττική παραμένει σε καθεστώς κόκκινης μετεωρολογικής προειδοποίησης, με τα φαινόμενα να προκαλούν δυσχέρειες στο οδικό δίκτυο, ενώ στο Αιγαίο πνέουν θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ με απαγορευτικό απόπλου σε πολλές γραμμές.

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Υπερχείλισαν ιρλανδικές διαβάσεις στη Χαλκιδική – Διακοπές ρεύματος

Προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία «Άργος» στη Χαλκιδική και ευρύτερα στην Κεντρική Μακεδονία, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των ισχυρών ανέμων.

Συγκεκριμένα, δύο ιρλανδικές διαβάσεις υπερχείλισαν στην Ολυμπιάδα και το Γομάτι Χαλκιδικής, ενώ σε αρκετές περιοχές του νομού καταγράφονται διακοπές ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, στην Κεντρική Μακεδονία έχουν πραγματοποιηθεί 15 κοπές δέντρων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις των οδηγών, οι οποίοι καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένες ιρλανδικές διαβάσεις.

Κατολισθήσεις στο Ευηνοχώρι – Κλειστή η Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Ανησυχητική είναι η εικόνα στην Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος του Ευηνοχωρίου, μετά την χθεσινή μεγάλη κατολίσθηση που είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο του δρόμου και την εκτροπή της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας: Στο 25,100 χλμ Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί, λόγω κατολίσθησης. Γίνεται εκτροπή οχημάτων από την Π.Ε.Ο. Ευηνοχωρίου – Μεσολογγίου.

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Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δρόμος στο συγκεκριμένο τμήμα του θα παραμείνει κλειστός τουλάχιστον μέχρι γεωλόγοι να πραγματοποιήσουν αυτοψία στο σημείο για να διαπιστώσουν εάν υπάρχει πρόβλημα και το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη.

Βράχοι έπεσαν στους δρόμους της Εύβοιας

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Άργος» και στη βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα στην περιοχή της Λίμνης, όπου έχουν σημειωθεί εκτεταμένες κατολισθήσεις.

Τεράστιοι βράχοι και φερτά υλικά έχουν καταλήξει στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.

Η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς υπάρχει κίνδυνος νέων κατολισθήσεων. Κρίνεται αναγκαία η άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών για την απομάκρυνση των βράχων και την ασφαλή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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Πού έπεσαν τα πρώτα χιόνια

Με την πρώτη χιονόπτωση του φετινού χειμώνα αποχαιρετά ο Νοέμβριος την Κοζάνη, λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί.

Στα λευκά ντύθηκαν τα ορεινά των Δήμων Σερβίων, Βοΐου και Εορδαίας, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες χιονίζει και μέσα στην πόλη της Κοζάνης. Ιδιαίτερα όμορφες είναι οι εικόνες που δημιούργησε το χιόνι, στέγες σπιτιών, δέντρα, αυλές έχουν καλυφθεί πριν ακόμη ξημερώσει η Κυριακή 29 Νοεμβρίου, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό σκηνικό.

Μαγικό ξημέρωμα στην πόλη του ❄️ #χιονιού τη #Φλώρινα Βίντεο : Sotiris Konstantinos #snow #florina #weather https://t.co/Fewd6DT0Gx — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 29, 2026

Έντονη χιονόπτωση παρατηρείται και στη Φλώρινα. Το ανθρώπινο δυναμικό στην περιοχή ήταν ήδη σε ετοιμότητα και έτσι δεν υπάρχουν προβλήματα από τη χιονόστρωση.

Πού είναι απαραίτητες οι αλυσίδες

Στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, η κυκλοφορία με ειδικά ελαστικά ή αντιολισθητικές αλυσίδες είναι υποχρεωτική λόγω παγετού στα εξής σημεία:

Στην επαρχιακή οδό Γρεβενών – Σαμαρίνας – Βασιλίτσας, από το 13ο έως το 48ο χιλιόμετρο.

Στην επαρχιακή οδό Γρεβενών – Ζιάκα – Περιβολίου – Αβδέλλας, από το 13ο έως το 45ο χιλιόμετρο.

Στο υπόλοιπο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, καθώς και στην Εγνατία Οδό και στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικά ελαστικά απαιτούνται:

Στην επαρχιακή οδό Καστοριάς – Φλώρινας, μέσω Βιτσίου, από το 18ο έως το 28ο χιλιόμετρο.

Στην επαρχιακή οδό Καστοριάς – Ιωαννίνων, μέσω Κοτύλης, από το 25ο έως το 57ο χιλιόμετρο.

Στην επαρχιακή οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, μέσω Κλεισούρας, από το 22ο έως το 31ο χιλιόμετρο.

Στο υπόλοιπο επαρχιακό, καθώς και σε όλο το εθνικό και δημοτικό οδικό δίκτυο της περιοχής, η κυκλοφορία πραγματοποιείται κανονικά.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, δεν έχουν αναφερθεί περιορισμοί. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Πτολεμαΐδας (Α-27), καθώς και στο εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας καταγράφονται οι περισσότερες απαιτήσεις για αντιολισθητικό εξοπλισμό, με την υποχρεωτική χρήση ειδικών ελαστικών ή αλυσίδων να αφορά:

Την εθνική οδό Φλώρινας – Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής, μέσω Βίγλας, από το 1ο έως το 52ο χιλιόμετρο.

Την επαρχιακή οδό Φλώρινας – Καστοριάς, μέσω Βιτσίου, από το 1ο έως το 30ό χιλιόμετρο.

Τη νέα εθνική οδό Φλώρινας – Κοζάνης, από το 1ο έως το 34ο χιλιόμετρο.

Την παλαιά εθνική οδό Φλώρινας – Κοζάνης, μέσω Κλειδιού, από το 1ο έως το 32ο χιλιόμετρο.

Την παλαιά εθνική οδό Φλώρινας – Έδεσσας, μέσω Κέλλης, από το 17ο έως το 34ο χιλιόμετρο.

Την επαρχιακή οδό Αετού – Νυμφαίου, από το 1ο έως το 9ο χιλιόμετρο.

Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α-27 από τον ανισόπεδο κόμβο Φλώρινας έως τον ισόπεδο κόμβο Νίκης.

Την εθνική οδό Φλώρινας – Νίκης, από το 1ο έως το 18ο χιλιόμετρο.

Το επαρχιακό και ορεινό οδικό δίκτυο των Δήμων Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών.

Υποχρεωτικές αλυσίδες σε όλη τη Δυτική Μακεδονία

Πέρα από τα συγκεκριμένα τμήματα όπου η χρήση αντιολισθητικού εξοπλισμού είναι υποχρεωτική για την κυκλοφορία, οι αποφάσεις των τεσσάρων Διευθύνσεων Αστυνομίας προβλέπουν τον υποχρεωτικό εφοδιασμό όλων των αυτοκινήτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα μέσα, εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως κατά τη διέλευσή τους από ορεινά τμήματα του οδικού δικτύου, όπου ο παγετός μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες, ακόμη και όταν δεν σημειώνεται χιονόπτωση. Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα, τις διακοπές κυκλοφορίας, την υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων και τις συμβουλές οδικής ασφάλειας, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr).

❄️Καταφύγιο Κοζιακα ❄️ Βίντεο : Koziakas Refugee #snow #koziakas #thessalia https://t.co/txyjm7mZbM — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 29, 2026

Απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων – Ποια δρομολόγια ακυρώνονται από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς οι θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προκαλώντας σειρά ακυρώσεων και τροποποιήσεων στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Η σταδιακή ενίσχυση των ανέμων δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, με τα λιμάνια της Αττικής να επηρεάζονται κυρίως από το απόγευμα:

Τα πρωινά δρομολόγια από Πειραιά εκτελούνται κανονικά, ωστόσο από το απόγευμα ακυρώνονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Νήσος Ρόδος» (18:00) για Κω και Ρόδο και «Διαγόρας» (20:00) για Χίο και Μυτιλήνη. Προβλήματα καταγράφονται και στις συνδέσεις με τον Αργοσαρωνικό, όπου δεν εκτελέστηκε το πρώτο πρωινό δρομολόγιο, ενώ αρκετά υδροπτέρυγα παραμένουν δεμένα.

Στην Ραφήνα κανονικά πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, όμως λόγω της επιδείνωσης του καιρού ακυρώνονται τα απογευματινά δρομολόγια των πλοίων «Fast Ferries Άνδρος» (16:45) και «Superstar» (18:00) με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Στο λιμάνι του Λαυρίου από το μεσημέρι και μετά, τα δρομολόγια θα εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ποιες άλλες ακτοπλοϊκές γραμμές παραμένουν κλειστές

Δεμένα παραμένουν τα πλοία και δεν εκτελούνται δρομολόγια στις γραμμές Βόλου – Σποράδων, Καβάλας – Πρίνου Θάσου, Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου και Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα τουριστικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν ακυρώσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.