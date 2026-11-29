Η ευθύνη για τη διαχείριση των συγκεκριμένων λιμενικών εγκαταστάσεων ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο Αντίκυρας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος

Τμήμα της παλιάς τσιμεντένιας αποβάθρας, γνωστής στους κατοίκους ως «Σκάλα», κατέρρευσε στην παραλία Διστόμου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί επικίνδυνο κενό στο άκρο της κατασκευής, κοντά στο υπόστεγο «Κιόσκι του Κουβαρίστρα», μπροστά από το «Περοκέ».

Η αποβάθρα αποτελεί ένα από τα παλαιότερα σημεία της παραλιακής περιοχής, με ιστορία αρκετών δεκαετιών, καθώς στο παρελθόν εξυπηρετούσε θαλάσσιες μεταφορές, εμπορικές δραστηριότητες και την τοπική αλιεία.

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Η φθορά της κατασκευής οδήγησε στην κατάρρευση μεγάλου τμήματός της, ενώ το γειτονικό κιόσκι παραμένει αποκλεισμένο λόγω προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί στην κατάστασή του.

Σε επικοινωνία με τον δήμαρχο, Ιωάννη Σταθά, μας έγινε γνωστό ότι η ευθύνη για τις συγκεκριμένες λιμενικές εγκαταστάσεις και τη διαχείρισή τους ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο Αντίκυρας.

Δείτε φωτογραφίες από την ομάδα παραλία Διστόμου στο Facebook: